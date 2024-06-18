«Вкусно и точка» обязали выплатить почти миллион рублей мужчине за мокрый пол

Суд обязал сеть ресторанов быстрого питания под названием «Вкусно и точка» выплатить мужчине, который три года назад поскользнулся на мокром полу в одном из ресторанов «Макдоналдс» и сломал руку, более 900 тысяч рублей. Об этом стало известно из постановления суда.
«„Вкусно — и точка“ выплатит более 900 тысяч рублей мужчине, который три года назад поскользнулся на мокром полу в ресторане „Макдоналдс“ и сломал руку», — говорится в тексте решения. Отмечается, что компания «Система ПБО» должна выплатить мужчине утраченный заработок, расходы на лечение, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы.
«Макдоналдс» временно прекратил свою деятельность в России в марте 2022 года, а в мае того же года объявил о своем уходе с российского рынка с намерением продать рестораны «местному покупателю». Сеть ресторанов в России теперь работает под новым брендом «Вкусно — и точка».
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