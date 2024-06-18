Легендарный екатеринбургский недосторой на ул. Мусоргского, 6 (Вторчермет) будет снесен в ближайшие пять лет. На месте заброшенного здания, которое прозвали в городе «домом-призраком», возведут муниципальный детский сад, заявил директор департамента экономики администрации Алексей Прядеин на комиссии думы по городскому хозяйству, передает корреспондент URA.RU.
«Недострой на ул. Мусоргского, 6 будет демонтирован. На его месте будет построено отдельно стоящее здание детского сада. После чего оно будет передано в муниципалитет безвозмездно. Заявленный срок работ — пять лет», — отметил Алексей Прядеин. Он напомнил, что в 2023-м был утвержден генплан до 2045 года, в рамках которого и будет решаться проблема долгостроя.
Девятиэтажный панельный дом был возведен для работников завода «Вторчермет». Однако из-за ошибок в проектировании на его стенах стали возникать трещины. В 2000-е годы здание было признано аварийным, жителей расселили. В 2013 году здание снесли и начали возводить общежитие для бюджетников. Однако из-за отсутствия финансирования проект в итоге заморозили. В 2020 году власти Екатеринбурга хотели построить на месте девятиэтажки новый дом. Однако и этого не произошло.
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