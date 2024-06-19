В Челябинске снизятся цены на вторичное жилье

В Челябинске в июле 2024 года спрос на вторичную недвижимость эконом-класса перестанет снижаться, при этом начнет снижаться цена. Об этом 19 июня сообщил URA.RU руководитель департамента нового жилья АН «DAN Недвижимость» Алексей Найденов.
«В Челябинске на рынке вторичного жилья эконом-класса снижение спроса немного замедлится, при этом цена квадратного метра должна пойти вниз. Но стоит учитывать, что комфортное жилье в центре может даже подорожать, ведь покупка в новостройке и на вторичном рынке сравняются в доступности по ипотеке, а „вторичка“ более выгодна с точки зрения покупателя», — сообщил Найденов.
Как отметил Найденов, на вторичную недвижимость вновь вырастет спрос, особенно в комфорт-классе, ведь она намного выгоднее для покупателя с той точки зрения, что не нужно делать дополнительный ремонт, а в некоторых случаях и приобретать мебель. При этом на новое жилье снижения цен и скидок эксперт ждать не рекомендует, поскольку затраты застройщика, как и цены на стройматериалы только растут.
По данным сайта Restate, в Челябинске в июне средняя цена квадрата на вторичном рынке составила 100 тысяч 240 рублей. За год стоимость «вторички» выросла на 25 тысяч рублей за квадратный метр.
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