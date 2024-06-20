Глава Еврокомиссии пообещала жесткий 14-й пакет санкций против России

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Европейские политики. stock, Урсула фон дер Ляйен,  stock
Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций против РФ будет «жестким» Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Новый пакет западных антироссийских санкций намерен затронуть сферу энергетики, технологий и банковские услуги. Это будет 14-м по счету перечнем ограничительных мер. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отмечая, что новая мера наказания будет «жесткой».

«Приветствую соглашение по 14-му пакету санкций против России. Это жесткий пакет, он еще больше лишит Россию доступа к ключевым технологиям, дальнейших доходов от энергетики. Затронет теневой флот и теневую банковскую сеть за рубежом», — написала фон дер Ляйен в соцсети X.

США и другие страны Запада начали активно вводить санкции против России после того, как та начала спецоперацию на Украине. Ограничительные меры направлены как против российских компаний, так и в отношении отдельных лиц. Новый пакет санкций уже согласован.

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Новый пакет западных антироссийских санкций намерен затронуть сферу энергетики, технологий и банковские услуги. Это будет 14-м по счету перечнем ограничительных мер. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отмечая, что новая мера наказания будет «жесткой». «Приветствую соглашение по 14-му пакету санкций против России. Это жесткий пакет, он еще больше лишит Россию доступа к ключевым технологиям, дальнейших доходов от энергетики. Затронет теневой флот и теневую банковскую сеть за рубежом», — написала фон дер Ляйен в соцсети X. США и другие страны Запада начали активно вводить санкции против России после того, как та начала спецоперацию на Украине. Ограничительные меры направлены как против российских компаний, так и в отношении отдельных лиц. Новый пакет санкций уже согласован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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