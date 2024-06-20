Глава Еврокомиссии пообещала жесткий 14-й пакет санкций против России

20 июня 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций против РФ будет «жестким» Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Новый пакет западных антироссийских санкций намерен затронуть сферу энергетики, технологий и банковские услуги. Это будет 14-м по счету перечнем ограничительных мер. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отмечая, что новая мера наказания будет «жесткой». «Приветствую соглашение по 14-му пакету санкций против России. Это жесткий пакет, он еще больше лишит Россию доступа к ключевым технологиям, дальнейших доходов от энергетики. Затронет теневой флот и теневую банковскую сеть за рубежом», — написала фон дер Ляйен в соцсети X. США и другие страны Запада начали активно вводить санкции против России после того, как та начала спецоперацию на Украине. Ограничительные меры направлены как против российских компаний, так и в отношении отдельных лиц. Новый пакет санкций уже согласован. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый пакет западных антироссийских санкций намерен затронуть сферу энергетики, технологий и банковские услуги. Это будет 14-м по счету перечнем ограничительных мер. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отмечая, что новая мера наказания будет «жесткой». «Приветствую соглашение по 14-му пакету санкций против России. Это жесткий пакет, он еще больше лишит Россию доступа к ключевым технологиям, дальнейших доходов от энергетики. Затронет теневой флот и теневую банковскую сеть за рубежом», — написала фон дер Ляйен в соцсети X. США и другие страны Запада начали активно вводить санкции против России после того, как та начала спецоперацию на Украине. Ограничительные меры направлены как против российских компаний, так и в отношении отдельных лиц. Новый пакет санкций уже согласован.