В Евросоюзе согласовали 14-й пакет санкций против России

ЕС утверждает, что новый пакет «закроет лазейки» по обходу санкций Россией
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Постоянные представители Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций в отношении России. Об этом сообщает само ведомство.
«Послы ЕС только что договорились о мощном и существенном 14-м пакете санкций», — сообщает председательство Бельгии в соцсети X. Там уточнили, что новый пакет предусматривает «закрытие лазеек» по обходу санкций со стороны России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.