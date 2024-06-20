В Евросоюзе согласовали 14-й пакет санкций против России

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Флаг Европейского Союза и других стран, входящих и не входящих в ЕС. 28 марта 2024. Москва, флаг евросоюза, флаг ес, флаг европейского союза
ЕС утверждает, что новый пакет «закроет лазейки» по обходу санкций Россией Фото:
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Постоянные представители Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций в отношении России. Об этом сообщает само ведомство.

«Послы ЕС только что договорились о мощном и существенном 14-м пакете санкций», — сообщает председательство Бельгии в соцсети X. Там уточнили, что новый пакет предусматривает «закрытие лазеек» по обходу санкций со стороны России.

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Постоянные представители Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций в отношении России. Об этом сообщает само ведомство. «Послы ЕС только что договорились о мощном и существенном 14-м пакете санкций», — сообщает председательство Бельгии в соцсети X. Там уточнили, что новый пакет предусматривает «закрытие лазеек» по обходу санкций со стороны России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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