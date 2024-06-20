В Евросоюзе согласовали 14-й пакет санкций против России

20 июня 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

ЕС утверждает, что новый пакет «закроет лазейки» по обходу санкций Россией Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Постоянные представители Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций в отношении России. Об этом сообщает само ведомство. «Послы ЕС только что договорились о мощном и существенном 14-м пакете санкций», — сообщает председательство Бельгии в соцсети X. Там уточнили, что новый пакет предусматривает «закрытие лазеек» по обходу санкций со стороны России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Постоянные представители Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций в отношении России. Об этом сообщает само ведомство. «Послы ЕС только что договорились о мощном и существенном 14-м пакете санкций», — сообщает председательство Бельгии в соцсети X. Там уточнили, что новый пакет предусматривает «закрытие лазеек» по обходу санкций со стороны России.