Конфликт с Пугачевой и звездные романы: биография попавшего в реанимацию Отара Кушанашвили

Официальный представитель журналиста Отара Кушанашвили подтвердил факт госпитализации. По его словам, утром Кушанашвили был доставлен в больницу после длительных уговоров на осмотр, который завершился решением о необходимости экстренной госпитализации. Он также опроверг слухи о сборе средств на лечение журналиста, назвав их «полнейшей ложью». URA.RU расскажет о биографии журналиста, на счету которого множество громких скандалов — в материале.
Биография журналиста
Кушанашвили родился 22 июня 1970 года в Кутаиси (Грузия) в семье тракториста и кастелянши. Еще в школе он начал писать для местной газеты и был вдохновлен работами журналиста Юрия Щекочихина. После неудачной попытки обучения на факультете журналистики и службы в армии Кушанашвили переехал в Москву, чтобы строить карьеру. В интервью он часто упоминал, что других талантов, кроме письма, у него нет, и что мать поддерживала его читательские увлечения, даже прибегая к краже книг из библиотеки.
Начало карьеры
Кушанашвили приехал в Москву в 1992 году, стремясь обрести независимость и работу. Он начал с жизни на вокзале и поисков работы в журналистике, несмотря на недостаточное знание русского языка. Его талант заметил редактор газеты «Новый взгляд» Евгений Додолев, благодаря чему Кушанашвили начал брать интервью у известных личностей.
В профессии он стремился выделиться, используя нестандартный подход к составлению вопросов, что помогло ему «оторваться от дна». В этот период он также познакомился с влиятельными продюсерами, такими как Бари Алибасов и Юрий Айзеншпис, которые оказывали ему поддержку, включая финансовую помощь и подарки. Это было важно для Кушанашвили, поскольку позволяло обеспечивать свою семью.
Карьера на телевидении
Кушанашвили начал свою телевизионную карьеру после встречи с экс-директором канала «ТВ-6 Москва» Иваном Демидовым. Он пригласил его участвовать в программе «Акулы пера», которая транслировалась с 1995 по 1998 год и была известна своими скандальными интервью со звездами. В этом шоу Кушанашвили, по его словам, стал «общенациональным подонком».
После «Акул пера» Кушанашвили вел такие программы, как «МузОбоз» и «Партийная зона», последнюю он особенно выделял как приятную в работе. Несмотря на активное участие в телепроектах, он часто работал без оплаты, зарабатывая репутацию и занимая деньги у друзей.
Карьера Кушанашвили на телевидении столкнулась с серьезным препятствием в 2002 году после инцидента в прямом эфире программы ведущего Андрея Малахова, где обсуждалось выступление на «Евровидении» группы «Премьер-министр». Журналист выругался в прямом эфире. После этого в течение почти семи лет он был лишен «даже намеков на эфир», писал он в автобиографии. В том же году его пародийная передача на СТС была закрыта из-за низких рейтингов.
Скандалы журналиста
- Кушанашвили утверждал, что пережил 27 судебных разбирательств с известными личностями. Единственный раз, когда журналист признал свои ошибки, случился в ходе разбирательства с певицей Аллой Пугачевой, принявшей его на суд за клевету и оскорбление. После его извинений и просьбы прощения, иск был отозван.
- Конец 1990-х годов стал переломным для Кушанашвили, когда его жестоко избили. Он утверждал, что это могла быть заказанная месть известных личностей, которых он задел своими высказываниями. Даже после жестокого нападения Кушашвили не отступил и продолжил работу, включая появление на прямом эфире в программе «Партийная зона».
- В 2004 году на чемпионате Европы по футболу в Лиссабоне Кушанашвили бросился на поле во время матча Россия — Португалия, возмущенный ошибкой, совершенной судьей. Это действие привело к его аресту и последующему условному приговору в Португалии.
- В ноябре 2021 года Кушанашвили встретился на ринге с актером и певцом Никитой Джигурдой после конфликтных заявлений в адрес их семей. Поединок, организованный промоушеном «Наше дело», принес ему значительное вознаграждение, превзошедшее все его гонорары за журналистскую карьеру. Бой закончился победой Джигурды и тяжелыми травмами Кушанашвили.
- В ноябре 2023 года Кушанашвили стало плохо в центре Москвы и был госпитализирован с жалобами на боль в сердце. Слухи об инфаркте подтвердились telegram-каналами Shot и Mash, однако сам Кушанашвили отреагировал на это утверждением о своем прекрасном самочувствии в виде. «Гадкий жанр — говорить о других то, чего нет в природе. <...> В данный момент, в данный час, в данную секунду сижу в машине у моих друзей. <...> Я похож на хворого человека?» — заявил он.
Общественная позиция
В 2008 году, комментируя военные действия в Южной Осетии, Кушанашвили назвал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «наемным работником» США, выразив свое негодование по поводу смертей во время войны. Он также высказывал мнение о необходимости привлечения Саакашвили к трибуналу, после чего столкнулся с угрозами как для себя, так и для своей старшей дочери.
В 2010 году Кушанашвили отметил, что его критика по отношению к экс-президенту Саакашвили привела его и его семью к серьезным проблемам. Он упомянул, что его добавили в черный список грузинских властей, лишив возможности посещать свой родной дом и могилу матери, из-за опасений быть задержанным сразу по прибытию.
В 2012 году он высказал положительное мнение о преобразованиях, произошедших в Грузии при президенте Саакашвили, отмечая улучшения в инфраструктуре и системе выплат зарплат и пенсий. В марте 2016 года Кушанашвили натолкнулся на трехлетний запрет въезда на Украину после критики премьер-министра Арсения Яценюка.
24 февраля 2022 года, когда началась спецоперация на Украине, Кушанашвили опубликовал в соцсети Instagram (принадлежат Meta, признана экстремистской и запрещена в России) фотографию украинского флага. «Стыд, боль, страх, отвращение. Украина навсегда!», — так он подписал пост.
Личная жизнь и дети Кушанашвили
В течение жизни Кушанашвили был в браке лишь однажды с юристом Марией Якимовой. Они прожили вместе четыре года, из которых один год прошел в официальном браке.
У Кушанашвили девять детей:
- Дочери: Дарико (от юриста Натальи Мельник), Арина (от Елены Ростовцевой) и Элина (от банковского юриста Ирины Киселевой).
- Сыновья: Георгий и Николос (от журналиста Ольги Курочкиной), Федор (от Марии Якимовой), Даниил (от певицы Ольги Фроловой), Мамука (от девушки по имени Алена) и Роман (мать которого не названа Кушанашвили).
С 2007 года Кушанашвили находится в отношениях с Ольгой Фроловой, которая ранее занималась кулинарным блогом и теперь строит музыкальную карьеру. Среди других женщин, с которыми у Кушанашвили были отношения, можно выделить бывших участниц группы «Блестящие» Полину Иодис и Ирину Лукьянову, режиссера программы «Акулы пера» Светлану Михайлову и модель Елену Ляндрес.
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