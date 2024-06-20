Власти Нижневартовска ответили на претензии дачников из-за строительства дамб

Власти Нижневартовска (ХМАО) объяснили дачникам, чьи участки залило паводком, что ко многим СОНТам уже не добраться по затопленным дорогам. На претензии вартовчан, опубликованные в соцсетях, в беседе с журналистом URA.RU ответил директор управления по ДГО и ЧС Вадим Татаренков.
«Очень много обращений по обеспечению песком. Мы уже вывезли 2740 кубометров песка и 31 тысячу мешков с песком в СОНТы на подтопленных территориях. Но как показывает практика, эта мера [завоз песка] абсолютно неэффективна, если принята не заблаговременно», — пояснил Татаренков. По его словам, люди требуют, чтобы песок грузили сотнями тонн прямо в воду, что совершенно бессмысленно.
Дачники садового товарищества, расположенного в районе поселка Дивный (»Энергетик-2») пожаловались в соцсетях о том, что в их СНТ не завозят песок. При этом дорога, ведущая к дачам, частично затоплена.
«Мы понимаем эмоциональное состояние людей, но при таком уровне воды песок не защитит от затопления. Важно было принимать решение заранее», — рассказал глава управления. Также он напомнил, что строительство дамб — в любом случае не панацея для того, чтобы избежать затопления в пойменных участках реки.
Кроме того, часть дорог к затопленным дачным товариществам уже недоступна для проезда техники из-за переливов. Машины с песком туда просто не могут добраться по воде. Так в районе Старого Вартовска четыре перелива через дорогу, ведущую в сторону СНТ «Ремонтник-87», а в районе РЭБ флота затопило дорогу к СОНТ «Буровик» в трех местах.
Проезд легковых автомобилей на этих участках запрещен. Вместе со спасателями теперь там дежурят и сотрудники полиции для предотвращения противоправных действий.
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