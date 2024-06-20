Власти Нижневартовска ответили на претензии дачников из-за строительства дамб

Машины с песком не могут добраться до затопленных участков в Нижневартовске
© Служба новостей «URA.RU»
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Дачники затопленного СОНТа Нижневартовска жалуются на то, что им не предоставляют песок для строительства дамбы
Дачники затопленного СОНТа Нижневартовска жалуются на то, что им не предоставляют песок для строительства дамбы Фото:
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Власти Нижневартовска (ХМАО) объяснили дачникам, чьи участки залило паводком, что ко многим СОНТам уже не добраться по затопленным дорогам. На претензии вартовчан, опубликованные в соцсетях, в беседе с журналистом URA.RU ответил директор управления по ДГО и ЧС Вадим Татаренков.

«Очень много обращений по обеспечению песком. Мы уже вывезли 2740 кубометров песка и 31 тысячу мешков с песком в СОНТы на подтопленных территориях. Но как показывает практика, эта мера [завоз песка] абсолютно неэффективна, если принята не заблаговременно», — пояснил Татаренков. По его словам, люди требуют, чтобы песок грузили сотнями тонн прямо в воду, что совершенно бессмысленно.

Дачники садового товарищества, расположенного в районе поселка Дивный (»Энергетик-2») пожаловались в соцсетях о том, что в их СНТ не завозят песок. При этом дорога, ведущая к дачам, частично затоплена.

«Мы понимаем эмоциональное состояние людей, но при таком уровне воды песок не защитит от затопления. Важно было принимать решение заранее», — рассказал глава управления. Также он напомнил, что строительство дамб — в любом случае не панацея для того, чтобы избежать затопления в пойменных участках реки.

Кроме того, часть дорог к затопленным дачным товариществам уже недоступна для проезда техники из-за переливов. Машины с песком туда просто не могут добраться по воде. Так в районе Старого Вартовска четыре перелива через дорогу, ведущую в сторону СНТ «Ремонтник-87», а в районе РЭБ флота затопило дорогу к СОНТ «Буровик» в трех местах.

Проезд легковых автомобилей на этих участках запрещен. Вместе со спасателями теперь там дежурят и сотрудники полиции для предотвращения противоправных действий.

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Власти Нижневартовска (ХМАО) объяснили дачникам, чьи участки залило паводком, что ко многим СОНТам уже не добраться по затопленным дорогам. На претензии вартовчан, опубликованные в соцсетях, в беседе с журналистом URA.RU ответил директор управления по ДГО и ЧС Вадим Татаренков. «Очень много обращений по обеспечению песком. Мы уже вывезли 2740 кубометров песка и 31 тысячу мешков с песком в СОНТы на подтопленных территориях. Но как показывает практика, эта мера [завоз песка] абсолютно неэффективна, если принята не заблаговременно», — пояснил Татаренков. По его словам, люди требуют, чтобы песок грузили сотнями тонн прямо в воду, что совершенно бессмысленно. Дачники садового товарищества, расположенного в районе поселка Дивный (»Энергетик-2») пожаловались в соцсетях о том, что в их СНТ не завозят песок. При этом дорога, ведущая к дачам, частично затоплена. «Мы понимаем эмоциональное состояние людей, но при таком уровне воды песок не защитит от затопления. Важно было принимать решение заранее», — рассказал глава управления. Также он напомнил, что строительство дамб — в любом случае не панацея для того, чтобы избежать затопления в пойменных участках реки. Кроме того, часть дорог к затопленным дачным товариществам уже недоступна для проезда техники из-за переливов. Машины с песком туда просто не могут добраться по воде. Так в районе Старого Вартовска четыре перелива через дорогу, ведущую в сторону СНТ «Ремонтник-87», а в районе РЭБ флота затопило дорогу к СОНТ «Буровик» в трех местах. Проезд легковых автомобилей на этих участках запрещен. Вместе со спасателями теперь там дежурят и сотрудники полиции для предотвращения противоправных действий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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