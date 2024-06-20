Учителя рисования приговорили к 20 годам за помощь ВСУ

20 июня 2024 в 20:13 Размер текста - 17 +

Учителя рисования обвинили в госизмене и содействии терроризму Фото: Илья Московец © URA.RU Учителя рисования из Липецкой области Даниила Клюку приговорили к 20 годам лишения свободы за перевод денег на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили во втором окружном военном суде. «Учителя рисования из Липецкой области Даниила Клюку приговорили к 20 годам лишения свободы», — сообщает РБК, ссылаясь на заявление суда. Преподавателя признали виновным по статьям о госизмене содействии терроризму. Мужчине также назначили штраф в размере 500 тысяч рублей и ограничение свободы на год после отбытия основного наказания. Приговор может быть обжалован. По данным следствия, Клюка дважды перевел средства на счета украинского фонда «Вернись живым» (признан Минюстом нежелательной организацией на территории России). Согласно материалам дела, средства, использованные организацией, направлялись на поддержку ВСУ и батальонов, участвующих в конфликте с российскими военными. Транзакции совершались через криптовалюту Bitcoin: первый перевод был на сумму 100 тысяч, а второй — 20 тысяч рублей. Обвинение предполагает, что Клюк также планировал финансово поддержать «Азов» (признан террористической организацией и запрещен на территории РФ) для приобретения вооружения. На судебном заседании Клюк признал вину и раскаялся в своих действиях. Однако учитель отказался давать новые показания, сославшись на те, что были предоставлены в ходе предварительного следствия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Учителя рисования из Липецкой области Даниила Клюку приговорили к 20 годам лишения свободы за перевод денег на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили во втором окружном военном суде. «Учителя рисования из Липецкой области Даниила Клюку приговорили к 20 годам лишения свободы», — сообщает РБК, ссылаясь на заявление суда. Преподавателя признали виновным по статьям о госизмене содействии терроризму. Мужчине также назначили штраф в размере 500 тысяч рублей и ограничение свободы на год после отбытия основного наказания. Приговор может быть обжалован. По данным следствия, Клюка дважды перевел средства на счета украинского фонда «Вернись живым» (признан Минюстом нежелательной организацией на территории России). Согласно материалам дела, средства, использованные организацией, направлялись на поддержку ВСУ и батальонов, участвующих в конфликте с российскими военными. Транзакции совершались через криптовалюту Bitcoin: первый перевод был на сумму 100 тысяч, а второй — 20 тысяч рублей. Обвинение предполагает, что Клюк также планировал финансово поддержать «Азов» (признан террористической организацией и запрещен на территории РФ) для приобретения вооружения. На судебном заседании Клюк признал вину и раскаялся в своих действиях. Однако учитель отказался давать новые показания, сославшись на те, что были предоставлены в ходе предварительного следствия.