20 июня 2024

ФСБ опубликовала архивные документы о подготовке Германией агрессии против СССР

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Федеральная служба безопасности России рассекретила архивные материалы, которые свидетельствуют о том, как нацистская Германия скрывала свои намерения напасть на СССР. Документы показывают, что Гитлеровская Германия предпринимала широкомасштабные действия по маскировке своих планов.

«Министерство пропаганды и главное управление пропаганды НСДАП через свои периферийные организации и их агентуру распространяли различные провокационные слухи, разработанные в окружении Геббельса», — отмечается в архивных материалах. В рассекреченных документах указывается, что для дезинформации общественности и создания ложного впечатления о прочности договора с Советским Союзом, министерство пропаганды Германии и главное управление пропаганды НСДАП распространяли провокационные слухи.

Ранее была опубликована одна из последних шифровок спецслужб СССР о планах атаки, передает RT. Шифровку об этом, поступившую тогда в Москву из Ленинграда, опубликовала Президентская библиотека.

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Федеральная служба безопасности России рассекретила архивные материалы, которые свидетельствуют о том, как нацистская Германия скрывала свои намерения напасть на СССР. Документы показывают, что Гитлеровская Германия предпринимала широкомасштабные действия по маскировке своих планов. «Министерство пропаганды и главное управление пропаганды НСДАП через свои периферийные организации и их агентуру распространяли различные провокационные слухи, разработанные в окружении Геббельса», — отмечается в архивных материалах. В рассекреченных документах указывается, что для дезинформации общественности и создания ложного впечатления о прочности договора с Советским Союзом, министерство пропаганды Германии и главное управление пропаганды НСДАП распространяли провокационные слухи. Ранее была опубликована одна из последних шифровок спецслужб СССР о планах атаки, передает RT. Шифровку об этом, поступившую тогда в Москву из Ленинграда, опубликовала Президентская библиотека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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