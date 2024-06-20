ФСБ опубликовала архивные документы о подготовке Германией агрессии против СССР

21 июня 2024 в 03:07 Размер текста - 17 +

Федеральная служба безопасности России рассекретила архивные материалы, которые свидетельствуют о том, как нацистская Германия скрывала свои намерения напасть на СССР. Документы показывают, что Гитлеровская Германия предпринимала широкомасштабные действия по маскировке своих планов. «Министерство пропаганды и главное управление пропаганды НСДАП через свои периферийные организации и их агентуру распространяли различные провокационные слухи, разработанные в окружении Геббельса», — отмечается в архивных материалах. В рассекреченных документах указывается, что для дезинформации общественности и создания ложного впечатления о прочности договора с Советским Союзом, министерство пропаганды Германии и главное управление пропаганды НСДАП распространяли провокационные слухи. Ранее была опубликована одна из последних шифровок спецслужб СССР о планах атаки, передает RT. Шифровку об этом, поступившую тогда в Москву из Ленинграда, опубликовала Президентская библиотека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральная служба безопасности России рассекретила архивные материалы, которые свидетельствуют о том, как нацистская Германия скрывала свои намерения напасть на СССР. Документы показывают, что Гитлеровская Германия предпринимала широкомасштабные действия по маскировке своих планов. «Министерство пропаганды и главное управление пропаганды НСДАП через свои периферийные организации и их агентуру распространяли различные провокационные слухи, разработанные в окружении Геббельса», — отмечается в архивных материалах. В рассекреченных документах указывается, что для дезинформации общественности и создания ложного впечатления о прочности договора с Советским Союзом, министерство пропаганды Германии и главное управление пропаганды НСДАП распространяли провокационные слухи. Ранее была опубликована одна из последних шифровок спецслужб СССР о планах атаки, передает RT. Шифровку об этом, поступившую тогда в Москву из Ленинграда, опубликовала Президентская библиотека.