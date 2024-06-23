Златоустовец отдал мошенникам за поездку на BlaBlaCar в 25 раз дороже стоимости

Житель Златоуста (Челябинская область) заплатил мошенникам за поездку от сервиса BlaBlaCar в 25 раз больше ее стоимости — 9,6 тысячи рублей вместо 380. Как URA.RU сообщили в городской полиции, возбуждено уголовное дело.
«Собирался поехать из Златоуста в Челябинск. Зашел в приложение BlaBlaCar и попытался забронировать поездку за 380 рублей, заплатив сервису сбор из этой суммы в размере 80 рублей. В чате спросил у водителя-женщины, можно ли сесть в машину в своем районе. В бронировании она отказала, но предложила перейти для обсуждения вопроса в Telegram», — рассказал URA.RU златоустовец.
В мессенджере общение продолжилось. Лжеводитель скинула ссылку на мнимый, как позже выяснилось, портал BlaBlaCar для оплаты 40-рублевого сбора. На ресурсе установлен платежный сервис Сбербанка, который незаметно перемежается с мошенническим сайтом. Через сообщения о неудачных попытках платежа пассажир дважды внес по 4,8 тысячи рублей, поступившие на связанные с мошенниками счета физлиц. Сделал это житель добровольным переводом. Характер операции стал причиной для банка отказаться возвращать средства. По данным пострадавшего, деньги поступили на счета в самом Сбере.
«К переводам денежных средств не применяются правила возврата по процедуре Chargeback, которая создана только для торговых операций, то есть покупок. В данной ситуации клиент совершил перевод средств через мобильное приложение. Такие операции совершаются мгновенно и отменить их, к сожалению, невозможно. Отметим, что сейчас продолжается рассмотрение обращения сотрудником службы омбудсмена [банка]», — сообщили URA.RU в пресс-службе финансовой организации.
В офисе Сбера добавили, что предоставят подробную информацию о получателях средств и в интересах следствия готовы ответить на дополнительные вопросы. Московский адвокат Василий Воробьев отметил URA.RU, что в данной ситуации банк прав, но и клиент — также: он был уверен, что платит представляющему BlaBlaCar юрлицу. Обращение в полицию эксперт назвал лучшим выходом в данной ситуации.
При этом отказ банка обманутый плательщик счел неклиентоориентированным поведением. В офисе организации ему сообщили, что при страховании счета возврат обычно происходит в 99% случаев. Директор института экономики отраслей, бизнеса и администрирования Челябинского госуниверситета Юнер Капкаев отметил URA.RU, что компании в таких случаях соизмеряют свою реакцию с целями. Если фирме нужна реклама для нового сервиса, то негативные новости могут быть даже выгодны — показывают преимущества покупки допуслуги. Однако при задачах управления репутацией банку легче пойти навстречу недовольному клиенту, чем создать из него хейтера.
Узнав о мошенничестве, златоустовец заблокировал банковскую карту. До инцидента обслуживание карты денег не требовало. При выдаче новой выяснилось, что тариф изменился и стал платным.
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