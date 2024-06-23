23 июня 2024

Мэр Махачкалы оценил работу силовиков при ликвидации боевиков

Умавов: силовики сработали оперативно при ликвидации боевиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, документы, подпись, руки, шариковая ручка, подпись документа
Умавов пообещал оказать помощь семьям погибших в Дагестане (архивное фото) Фото:

Силовые структуры при ликвидации боевиков в Махачкале 23 июня сработали оперативно, но потерь избежать не удалось. Об этом заявил мэр города Юсуп Умавов.

«Профильные службы и силовые структуры сработали оперативно, но, к сожалению, не обошлось без потерь», — сказал Умавов в обращении к жителям Дагестана. Он выразил соболезнования родным и пообещал оказать семьям всю поддержку.

В Дагестане 23 июня произошло несколько терактов. В Дербенте на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы произошло нападение. В Махачкале был обстрелян пост ДПС. URA.RU ведет прямую онлайн-трансляцию, где собрана вся актуальная информация терактах в Дагестане.

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Силовые структуры при ликвидации боевиков в Махачкале 23 июня сработали оперативно, но потерь избежать не удалось. Об этом заявил мэр города Юсуп Умавов. «Профильные службы и силовые структуры сработали оперативно, но, к сожалению, не обошлось без потерь», — сказал Умавов в обращении к жителям Дагестана. Он выразил соболезнования родным и пообещал оказать семьям всю поддержку. В Дагестане 23 июня произошло несколько терактов. В Дербенте на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы произошло нападение. В Махачкале был обстрелян пост ДПС. URA.RU ведет прямую онлайн-трансляцию, где собрана вся актуальная информация терактах в Дагестане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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