Мэр Махачкалы оценил работу силовиков при ликвидации боевиков

Силовые структуры при ликвидации боевиков в Махачкале 23 июня сработали оперативно, но потерь избежать не удалось. Об этом заявил мэр города Юсуп Умавов.
«Профильные службы и силовые структуры сработали оперативно, но, к сожалению, не обошлось без потерь», — сказал Умавов в обращении к жителям Дагестана. Он выразил соболезнования родным и пообещал оказать семьям всю поддержку.
В Дагестане 23 июня произошло несколько терактов. В Дербенте на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы произошло нападение. В Махачкале был обстрелян пост ДПС. URA.RU ведет прямую онлайн-трансляцию, где собрана вся актуальная информация терактах в Дагестане.
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