Мэр Махачкалы оценил работу силовиков при ликвидации боевиков

Умавов: силовики сработали оперативно при ликвидации боевиков

24 июня 2024 в 01:35 Размер текста - 17 +

Умавов пообещал оказать помощь семьям погибших в Дагестане (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Силовые структуры при ликвидации боевиков в Махачкале 23 июня сработали оперативно, но потерь избежать не удалось. Об этом заявил мэр города Юсуп Умавов. «Профильные службы и силовые структуры сработали оперативно, но, к сожалению, не обошлось без потерь», — сказал Умавов в обращении к жителям Дагестана. Он выразил соболезнования родным и пообещал оказать семьям всю поддержку. В Дагестане 23 июня произошло несколько терактов. В Дербенте на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы произошло нападение. В Махачкале был обстрелян пост ДПС. URA.RU ведет прямую онлайн-трансляцию, где собрана вся актуальная информация терактах в Дагестане. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовые структуры при ликвидации боевиков в Махачкале 23 июня сработали оперативно, но потерь избежать не удалось. Об этом заявил мэр города Юсуп Умавов. «Профильные службы и силовые структуры сработали оперативно, но, к сожалению, не обошлось без потерь», — сказал Умавов в обращении к жителям Дагестана. Он выразил соболезнования родным и пообещал оказать семьям всю поддержку. В Дагестане 23 июня произошло несколько терактов. В Дербенте на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы произошло нападение. В Махачкале был обстрелян пост ДПС. URA.RU ведет прямую онлайн-трансляцию, где собрана вся актуальная информация терактах в Дагестане.