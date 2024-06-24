Токаев в разговоре с Путиным осудил варварский удар ВСУ по Севастополю

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев созвонился с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе разговора он осудил ракетный удар ВСУ по жителям Севастополя. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Касым-Жомарт Токаев также решительно осудил варварский ракетный удар по мирным гражданам в Севастополе», — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале. Президент Казахстана в ходе беседы подчеркнул необходимость совместной борьбы с терроризмом.
Токаев выразил президенту России глубокие соболезнования и поддержку в связи с последствиями террористических атак в Дагестане. Владимир Путин поблагодарил его за слова поддержки и выразил готовность к дальнейшему укреплению антитеррористического взаимодействия.
В ходе разговора президент России также проинформировал казахстанского лидера о результатах своих последних поездок в Северную Корею и Вьетнам. Были обсуждены и перспективы развития двусторонних отношений, в том числе в энергетической сфере.
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