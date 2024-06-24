Токаев в разговоре с Путиным осудил варварский удар ВСУ по Севастополю

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Президент Казахстана Токаев созвонился с российским лидером Владимиром Путиным
Президент Казахстана Токаев созвонился с российским лидером Владимиром Путиным Фото:

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев созвонился с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе разговора он осудил ракетный удар ВСУ по жителям Севастополя. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Касым-Жомарт Токаев также решительно осудил варварский ракетный удар по мирным гражданам в Севастополе», — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале. Президент Казахстана в ходе беседы подчеркнул необходимость совместной борьбы с терроризмом.

Токаев выразил президенту России глубокие соболезнования и поддержку в связи с последствиями террористических атак в Дагестане. Владимир Путин поблагодарил его за слова поддержки и выразил готовность к дальнейшему укреплению антитеррористического взаимодействия.

В ходе разговора президент России также проинформировал казахстанского лидера о результатах своих последних поездок в Северную Корею и Вьетнам. Были обсуждены и перспективы развития двусторонних отношений, в том числе в энергетической сфере.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев созвонился с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе разговора он осудил ракетный удар ВСУ по жителям Севастополя. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. «Касым-Жомарт Токаев также решительно осудил варварский ракетный удар по мирным гражданам в Севастополе», — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале. Президент Казахстана в ходе беседы подчеркнул необходимость совместной борьбы с терроризмом. Токаев выразил президенту России глубокие соболезнования и поддержку в связи с последствиями террористических атак в Дагестане. Владимир Путин поблагодарил его за слова поддержки и выразил готовность к дальнейшему укреплению антитеррористического взаимодействия. В ходе разговора президент России также проинформировал казахстанского лидера о результатах своих последних поездок в Северную Корею и Вьетнам. Были обсуждены и перспективы развития двусторонних отношений, в том числе в энергетической сфере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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