Майор ВСУ Скуратовский признал поражение Украины и победу России

24 июня 2024 в 20:57 Размер текста - 17 +

Скуратовский заявил, что у ВСУ заканчиваются люди Фото: U.S. Army / Spc. Joshua Leonard новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не сможет остановить Россию, заявил майор ВСУ Иван Скуратовский. Он отметил, что Киев ждет поражение. «Нам говорят по телевидению, что ситуация под контролем, но я осознаю, что ничто не находится под контролем… Мы не можем полностью остановить ее (Россию), это невозможно», — приводит газета Times слова Скуратовского. Он также отметил, что Россия обладает значительными преимуществами во многих аспектах. Скуратовский подчеркнул, что при текущем курсе международной поддержки Украина может столкнуться с поражением. «Если остальной мир продолжит следовать тому же пути… тогда, я думаю, что мы столкнемся с поражением. У нас просто заканчиваются люди», — добавил он. С начала конфликта 24 февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения, а уже 25 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В октябре журнал Time сообщал, что из-за убыли численности войск украинские военкоматы начали призывать людей среднего возраста 43 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина не сможет остановить Россию, заявил майор ВСУ Иван Скуратовский. Он отметил, что Киев ждет поражение. «Нам говорят по телевидению, что ситуация под контролем, но я осознаю, что ничто не находится под контролем… Мы не можем полностью остановить ее (Россию), это невозможно», — приводит газета Times слова Скуратовского. Он также отметил, что Россия обладает значительными преимуществами во многих аспектах. Скуратовский подчеркнул, что при текущем курсе международной поддержки Украина может столкнуться с поражением. «Если остальной мир продолжит следовать тому же пути… тогда, я думаю, что мы столкнемся с поражением. У нас просто заканчиваются люди», — добавил он. С начала конфликта 24 февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения, а уже 25 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В октябре журнал Time сообщал, что из-за убыли численности войск украинские военкоматы начали призывать людей среднего возраста 43 года.