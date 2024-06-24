Украина не сможет остановить Россию, заявил майор ВСУ Иван Скуратовский. Он отметил, что Киев ждет поражение.
«Нам говорят по телевидению, что ситуация под контролем, но я осознаю, что ничто не находится под контролем… Мы не можем полностью остановить ее (Россию), это невозможно», — приводит газета Times слова Скуратовского. Он также отметил, что Россия обладает значительными преимуществами во многих аспектах.
Скуратовский подчеркнул, что при текущем курсе международной поддержки Украина может столкнуться с поражением. «Если остальной мир продолжит следовать тому же пути… тогда, я думаю, что мы столкнемся с поражением. У нас просто заканчиваются люди», — добавил он.
С начала конфликта 24 февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения, а уже 25 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В октябре журнал Time сообщал, что из-за убыли численности войск украинские военкоматы начали призывать людей среднего возраста 43 года.
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Украина не сможет остановить Россию, заявил майор ВСУ Иван Скуратовский. Он отметил, что Киев ждет поражение. «Нам говорят по телевидению, что ситуация под контролем, но я осознаю, что ничто не находится под контролем… Мы не можем полностью остановить ее (Россию), это невозможно», — приводит газета Times слова Скуратовского. Он также отметил, что Россия обладает значительными преимуществами во многих аспектах. Скуратовский подчеркнул, что при текущем курсе международной поддержки Украина может столкнуться с поражением. «Если остальной мир продолжит следовать тому же пути… тогда, я думаю, что мы столкнемся с поражением. У нас просто заканчиваются люди», — добавил он. С начала конфликта 24 февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения, а уже 25 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В октябре журнал Time сообщал, что из-за убыли численности войск украинские военкоматы начали призывать людей среднего возраста 43 года.