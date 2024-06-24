В США высказались о причастности к атаке на Севастополь

Представитель Пентагона Дитц: Киев сам выбирает цели при нанесении ударов по РФ
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В США заявили о непричастности к удару по Севастополю
В США заявили о непричастности к удару по Севастополю Фото:
новость из сюжета
Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

США не причастны к удару по Севастополю и осуждают его, Украина самостоятельно определяет цели для атаки. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона майор Чарли Дитц.

«Украина самостоятельно принимает решения о выборе целей и проводит собственные военные операции», — слова Дитца передает Reuters. Он также заявил, что любая гибель гражданского населения является трагедией и подлежит осуждению.

Ранее ВСУ совершили атаку на Севастополь. Регион был атакован противником с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS 23 июня. В результате атаки около 100 человек пострадали, еще трое — погибли.

По сообщению МИД РФ, причастность США к удару ВСУ по городскому пляжу Севастополя не вызывает никаких сомнений, передает RT. Полная информация о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.

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США не причастны к удару по Севастополю и осуждают его, Украина самостоятельно определяет цели для атаки. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона майор Чарли Дитц. «Украина самостоятельно принимает решения о выборе целей и проводит собственные военные операции», — слова Дитца передает Reuters. Он также заявил, что любая гибель гражданского населения является трагедией и подлежит осуждению. Ранее ВСУ совершили атаку на Севастополь. Регион был атакован противником с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS 23 июня. В результате атаки около 100 человек пострадали, еще трое — погибли. По сообщению МИД РФ, причастность США к удару ВСУ по городскому пляжу Севастополя не вызывает никаких сомнений, передает RT. Полная информация о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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