В США высказались о причастности к атаке на Севастополь

США не причастны к удару по Севастополю и осуждают его, Украина самостоятельно определяет цели для атаки. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона майор Чарли Дитц.
«Украина самостоятельно принимает решения о выборе целей и проводит собственные военные операции», — слова Дитца передает Reuters. Он также заявил, что любая гибель гражданского населения является трагедией и подлежит осуждению.
Ранее ВСУ совершили атаку на Севастополь. Регион был атакован противником с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS 23 июня. В результате атаки около 100 человек пострадали, еще трое — погибли.
По сообщению МИД РФ, причастность США к удару ВСУ по городскому пляжу Севастополя не вызывает никаких сомнений, передает RT. Полная информация о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.
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