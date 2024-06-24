В Надыме назначили нового судью

В Надыме приступила к работе новый мировой судья
В городском суде Надыма (ЯНАО) приступит к работе новый мировой судья Анна Кравченко. Ее кандидатуру единогласно одобрили депутаты окружного Заксобрания 25 июня.
«Утвердить Анну Кравченко на должность мирового судьи судебного участка № 2 судебного района Надымского городского суда», — эфир заседания Заксобрания ЯНАО транслировался на официальном сайте. На заседании Кравченко было вручено удостоверение судьи.
Судью назначили на неограниченный срок полномочий. На прошлом заседании 30 мая депутаты одобрили кандидатуры мировых судей в суд Ямальского района и Лабытнангский горсуд.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!