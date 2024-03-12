Европарламент ужесточил наказание за обход антироссийских санкций

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У стран ЕС будет год, чтобы изменить законодательство под закон о «криминализации» обхода санкций, говорится в документе Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Закон о «криминализации» обхода санкций ЕС был принят Европарламентом. Это следует из опубликованного документа.

«Нарушением санкций будут: сокрытие или перевод средств, которые должны быть заморожены, сокрытие истинного владельца имущества и непредоставление необходимой информации. Гуманитарная помощь не попадает под действие закона», — говорится в документе. Его приводит сайт Европарламента.

Отмечается, что поддержка основных человеческих потребностей также не должна считаться нарушением санкций. Кроме того, новый закон позволит конфисковать частные российские активы.

Если закон будет нарушен, то ЕС заведет уголовное дело. Наказание по нему составляет до пяти лет лишения свободы в странах Евросоюза. Помимо этого — штрафы. Под ограничения попадают люди и компании, которые находятся под санкциями или сотрудничают с ними.

Такие меры касаются не только России. Ограничения направлены против всех стран, которые попали под санкции ЕС.

Закон еще не вступил в силу. Он заработает лишь спустя 20 дней после его опубликования в официальном журнале ЕС. После этого у стран союза будет год, чтобы поменять законодательство.

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Закон о «криминализации» обхода санкций ЕС был принят Европарламентом. Это следует из опубликованного документа. «Нарушением санкций будут: сокрытие или перевод средств, которые должны быть заморожены, сокрытие истинного владельца имущества и непредоставление необходимой информации. Гуманитарная помощь не попадает под действие закона», — говорится в документе. Его приводит сайт Европарламента. Отмечается, что поддержка основных человеческих потребностей также не должна считаться нарушением санкций. Кроме того, новый закон позволит конфисковать частные российские активы. Если закон будет нарушен, то ЕС заведет уголовное дело. Наказание по нему составляет до пяти лет лишения свободы в странах Евросоюза. Помимо этого — штрафы. Под ограничения попадают люди и компании, которые находятся под санкциями или сотрудничают с ними. Такие меры касаются не только России. Ограничения направлены против всех стран, которые попали под санкции ЕС. Закон еще не вступил в силу. Он заработает лишь спустя 20 дней после его опубликования в официальном журнале ЕС. После этого у стран союза будет год, чтобы поменять законодательство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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