Арестован сообщник ликвидированных в Дагестане боевиков

27 июня 2024 в 23:44 Размер текста - 17 +

Обвиняемый пробудет под арестом до 23 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие Советский районный суд Махачкалы арестовал подозреваемого в причастности к теракту в Дербенте, который произошел 23 июня. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. «Рассмотрев представленный материал, районный суд принял решение о заключении обвиняемого под стражу на 1 месяц 28 суток. Под арестом он пробудет до 23 августа 2024 года включительно», — сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. Обвиняемый задержан по статье, предусматривающей ответственность за совершение террористического акта. Боевики совершили серию терактов в Дагестане 23 июня. Они напали на православные храмы и синагогу и пост ДПС. Позже арестовали шесть родственников бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Советский районный суд Махачкалы арестовал подозреваемого в причастности к теракту в Дербенте, который произошел 23 июня. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. «Рассмотрев представленный материал, районный суд принял решение о заключении обвиняемого под стражу на 1 месяц 28 суток. Под арестом он пробудет до 23 августа 2024 года включительно», — сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. Обвиняемый задержан по статье, предусматривающей ответственность за совершение террористического акта. Боевики совершили серию терактов в Дагестане 23 июня. Они напали на православные храмы и синагогу и пост ДПС. Позже арестовали шесть родственников бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.