Арестован сообщник ликвидированных в Дагестане боевиков

Советский районный суд Махачкалы арестовал подозреваемого в причастности к теракту в Дербенте, который произошел 23 июня. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.
«Рассмотрев представленный материал, районный суд принял решение о заключении обвиняемого под стражу на 1 месяц 28 суток. Под арестом он пробудет до 23 августа 2024 года включительно», — сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. Обвиняемый задержан по статье, предусматривающей ответственность за совершение террористического акта.
Боевики совершили серию терактов в Дагестане 23 июня. Они напали на православные храмы и синагогу и пост ДПС. Позже арестовали шесть родственников бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.