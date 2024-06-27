27 июня 2024

Арестован сообщник ликвидированных в Дагестане боевиков

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Мера пресечения Рябчуку Павлу в суде Тракторозаводского района. Челябинск, браслеты, наручники, кандалы
Обвиняемый пробудет под арестом до 23 августа Фото:
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В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие

Советский районный суд Махачкалы арестовал подозреваемого в причастности к теракту в Дербенте, который произошел 23 июня. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

«Рассмотрев представленный материал, районный суд принял решение о заключении обвиняемого под стражу на 1 месяц 28 суток. Под арестом он пробудет до 23 августа 2024 года включительно», — сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. Обвиняемый задержан по статье, предусматривающей ответственность за совершение террористического акта.

Боевики совершили серию терактов в Дагестане 23 июня. Они напали на православные храмы и синагогу и пост ДПС. Позже арестовали шесть родственников бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.

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Советский районный суд Махачкалы арестовал подозреваемого в причастности к теракту в Дербенте, который произошел 23 июня. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. «Рассмотрев представленный материал, районный суд принял решение о заключении обвиняемого под стражу на 1 месяц 28 суток. Под арестом он пробудет до 23 августа 2024 года включительно», — сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. Обвиняемый задержан по статье, предусматривающей ответственность за совершение террористического акта. Боевики совершили серию терактов в Дагестане 23 июня. Они напали на православные храмы и синагогу и пост ДПС. Позже арестовали шесть родственников бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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