Арестованы родственники экс-главы района в Дагестане

26 июня 2024 в 20:59 Размер текста - 17 +

Правоохранители арестовали родственников Магомеда Омарова (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие Шесть родственников бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова были арестованы. Об этом рассказали в региональных силовых органах. Магомед Омаров является отцом предполагаемых виновников теракта в Дербенте, который был совершен 23 июня. «Шесть родственников экс-главы Сергокалинского района арестованы», — передает сообщение силовых органов ТАСС. Там добавили, что все они были арестованы в Дагестане. В Дагестане 23 июня боевики совершили серию терактов в православных храмах и синагогах, в результате которых погибли люди. Во время контртеррористической операции был убит сын Омарова. Суд в Дагестане 25 июня арестовал на 10 суток экс-главу Сергокалинского района из-за того, что тот ругался матом в общественном месте, передает 360.ru. Дядя напавших в Дагестане Ибрагим Омаров назвал племянников террористами и извинился за их действия, сообщает RT. Мотивы террористов пока остаются неясными, но глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что ему понятно, кто стоит за атаками, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шесть родственников бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова были арестованы. Об этом рассказали в региональных силовых органах. Магомед Омаров является отцом предполагаемых виновников теракта в Дербенте, который был совершен 23 июня. «Шесть родственников экс-главы Сергокалинского района арестованы», — передает сообщение силовых органов ТАСС. Там добавили, что все они были арестованы в Дагестане. В Дагестане 23 июня боевики совершили серию терактов в православных храмах и синагогах, в результате которых погибли люди. Во время контртеррористической операции был убит сын Омарова. Суд в Дагестане 25 июня арестовал на 10 суток экс-главу Сергокалинского района из-за того, что тот ругался матом в общественном месте, передает 360.ru. Дядя напавших в Дагестане Ибрагим Омаров назвал племянников террористами и извинился за их действия, сообщает RT. Мотивы террористов пока остаются неясными, но глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что ему понятно, кто стоит за атаками, пишет «Национальная служба новостей».