27 июня 2024

Власти ХМАО помогут искать школьникам подработки на лето

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, работа, труд, студенты, благоустройство, рабочая одежда, летняя подработка
В правительстве ХМАО утвердили меры организации занятости детей Фото:

В департаменте труда Ханты-Мансийского автономного округа помогут подросткам 14-17 лет устроиться на подработку во время каникул. Об этом сообщается в документе постановления на едином сайте госорганов Югры.

«В комплекс мер по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, до 2030 года входит организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) в свободное от учебы время», — сказано в постановлении на сайте правительства ХМАО. Занимаются этим вопросом в дептруда и занятости населения Югры, а также органах местного самоуправления

Результаты программы будут отслеживаться ежегодно вплоть до 2030 года. Так в 22 муниципалитетах округа организуют временное трудоустройство более 11 тысяч подростков в возрасте от 14 до 17 лет в год.

Ранее URA.RU писало о самых высокооплачиваемых вакансиях для школьников и студентов ХМАО на лето. Чаще всего работодатели предлагают юным югорчанам подработку вожатыми в детских лагерях, официантами и репетиторами.

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В департаменте труда Ханты-Мансийского автономного округа помогут подросткам 14-17 лет устроиться на подработку во время каникул. Об этом сообщается в документе постановления на едином сайте госорганов Югры. «В комплекс мер по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, до 2030 года входит организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) в свободное от учебы время», — сказано в постановлении на сайте правительства ХМАО. Занимаются этим вопросом в дептруда и занятости населения Югры, а также органах местного самоуправления Результаты программы будут отслеживаться ежегодно вплоть до 2030 года. Так в 22 муниципалитетах округа организуют временное трудоустройство более 11 тысяч подростков в возрасте от 14 до 17 лет в год. Ранее URA.RU писало о самых высокооплачиваемых вакансиях для школьников и студентов ХМАО на лето. Чаще всего работодатели предлагают юным югорчанам подработку вожатыми в детских лагерях, официантами и репетиторами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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