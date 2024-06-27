Власти ХМАО помогут искать школьникам подработки на лето

28 июня 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

В правительстве ХМАО утвердили меры организации занятости детей Фото: Илья Московец © URA.RU В департаменте труда Ханты-Мансийского автономного округа помогут подросткам 14-17 лет устроиться на подработку во время каникул. Об этом сообщается в документе постановления на едином сайте госорганов Югры. «В комплекс мер по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, до 2030 года входит организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) в свободное от учебы время», — сказано в постановлении на сайте правительства ХМАО. Занимаются этим вопросом в дептруда и занятости населения Югры, а также органах местного самоуправления Результаты программы будут отслеживаться ежегодно вплоть до 2030 года. Так в 22 муниципалитетах округа организуют временное трудоустройство более 11 тысяч подростков в возрасте от 14 до 17 лет в год. Ранее URA.RU писало о самых высокооплачиваемых вакансиях для школьников и студентов ХМАО на лето. Чаще всего работодатели предлагают юным югорчанам подработку вожатыми в детских лагерях, официантами и репетиторами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В департаменте труда Ханты-Мансийского автономного округа помогут подросткам 14-17 лет устроиться на подработку во время каникул. Об этом сообщается в документе постановления на едином сайте госорганов Югры. «В комплекс мер по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, до 2030 года входит организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) в свободное от учебы время», — сказано в постановлении на сайте правительства ХМАО. Занимаются этим вопросом в дептруда и занятости населения Югры, а также органах местного самоуправления Результаты программы будут отслеживаться ежегодно вплоть до 2030 года. Так в 22 муниципалитетах округа организуют временное трудоустройство более 11 тысяч подростков в возрасте от 14 до 17 лет в год. Ранее URA.RU писало о самых высокооплачиваемых вакансиях для школьников и студентов ХМАО на лето. Чаще всего работодатели предлагают юным югорчанам подработку вожатыми в детских лагерях, официантами и репетиторами.