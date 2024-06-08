08 июня 2024
07 июня 2024

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии для школьников и студентов ХМАО на лето

Школьникам и студентам ХМАО предлагают работу вожатыми и репетиторами летом
© Служба новостей «URA.RU»
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Юных югорчан зовут работать вожатыми и репетиторами
Юных югорчан зовут работать вожатыми и репетиторами Фото:

В период летних каникул школьникам и студентам Югры работодатели предлагают подработку вожатыми в детских лагерях, официантами и репетиторами. Аналитикой с URA.RU поделились эксперты онлайн-платформы HeadHunter.

«Работодатели из ХМАО предлагают студентам и школьникам подработки в период летних каникул. Так преподавателю русского языка готовы платить 30-40 тысяч рублей в месяц студентам вузов без опыта работы. Аниматорам и вожатым детских лагерей предлагают зарплату в 15 тысяч рублей, а оператору на телефон — до 40 тысяч рублей», — сообщили аналитики платформы.

Помимо всего прочего, студентов и школьников зовут на подработку промоутерами с заработной платой до 49 тысяч рублей. Также работодатели ХМАО ищут официантов, сборщиков заказов в супермаркеты и пеших курьеров, которые будут доставлять легкие посылки.

Ранее URA.RU писало о том, какие подработки предлагают взрослым югорчанам. Так, например, жителей округа зовут работать на сборе ягод, где за сезон можно заработать до 500 тысяч рублей.

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В период летних каникул школьникам и студентам Югры работодатели предлагают подработку вожатыми в детских лагерях, официантами и репетиторами. Аналитикой с URA.RU поделились эксперты онлайн-платформы HeadHunter. «Работодатели из ХМАО предлагают студентам и школьникам подработки в период летних каникул. Так преподавателю русского языка готовы платить 30-40 тысяч рублей в месяц студентам вузов без опыта работы. Аниматорам и вожатым детских лагерей предлагают зарплату в 15 тысяч рублей, а оператору на телефон — до 40 тысяч рублей», — сообщили аналитики платформы. Помимо всего прочего, студентов и школьников зовут на подработку промоутерами с заработной платой до 49 тысяч рублей. Также работодатели ХМАО ищут официантов, сборщиков заказов в супермаркеты и пеших курьеров, которые будут доставлять легкие посылки. Ранее URA.RU писало о том, какие подработки предлагают взрослым югорчанам. Так, например, жителей округа зовут работать на сборе ягод, где за сезон можно заработать до 500 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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