Трамп: РФ и КНР не будут врагами для Вашингтона при «умном президенте» в США

29 июня 2024 в 02:12 Размер текста - 17 +

При правильном подходе возможно «делать великие дела» с этими странами, заявили Дональд Тармп Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Россия, Китай и КНДР не станут врагами США при условии наличия «умного президента» в стране. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. «Если честно, у нас есть внешние враги: Китай, Россия, Северная Корея. Но на самом деле они не враги, если у вас умный президент. Если у вас умный президент, они не враги, вы сделаете так, что с ними будет все замечательно», — выразил свою позицию Трамп, выступая в штате Вирджиния. Трамп также отметил успешный опыт экономического взаимодействия с Китаем в период его президентства: «У нас проблем не было. Китай выплатил нам сотни миллиардов долларов… И это было так просто, поскольку они уважали нашу страну». По его словам, при правильном подходе возможно «делать великие дела» с этими странами. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. После президентских дебатов, которые прошли 27 июня, Байден и Трамп планировали провести митинги. Действующий президент выступает в городе Роли, штат Северная Каролина, Трамп — на митинге республиканцев в Чесапике, штат Вирджиния. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия, Китай и КНДР не станут врагами США при условии наличия «умного президента» в стране. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. «Если честно, у нас есть внешние враги: Китай, Россия, Северная Корея. Но на самом деле они не враги, если у вас умный президент. Если у вас умный президент, они не враги, вы сделаете так, что с ними будет все замечательно», — выразил свою позицию Трамп, выступая в штате Вирджиния. Трамп также отметил успешный опыт экономического взаимодействия с Китаем в период его президентства: «У нас проблем не было. Китай выплатил нам сотни миллиардов долларов… И это было так просто, поскольку они уважали нашу страну». По его словам, при правильном подходе возможно «делать великие дела» с этими странами. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. После президентских дебатов, которые прошли 27 июня, Байден и Трамп планировали провести митинги. Действующий президент выступает в городе Роли, штат Северная Каролина, Трамп — на митинге республиканцев в Чесапике, штат Вирджиния.