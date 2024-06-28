28 июня 2024

Трамп: РФ и КНР не будут врагами для Вашингтона при «умном президенте» в США

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При правильном подходе возможно «делать великие дела» с этими странами, заявили Дональд Тармп Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Россия, Китай и КНДР не станут врагами США при условии наличия «умного президента» в стране. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.

«Если честно, у нас есть внешние враги: Китай, Россия, Северная Корея. Но на самом деле они не враги, если у вас умный президент. Если у вас умный президент, они не враги, вы сделаете так, что с ними будет все замечательно», — выразил свою позицию Трамп, выступая в штате Вирджиния.

Трамп также отметил успешный опыт экономического взаимодействия с Китаем в период его президентства: «У нас проблем не было. Китай выплатил нам сотни миллиардов долларов… И это было так просто, поскольку они уважали нашу страну». По его словам, при правильном подходе возможно «делать великие дела» с этими странами.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. После президентских дебатов, которые прошли 27 июня, Байден и Трамп планировали провести митинги. Действующий президент выступает в городе Роли, штат Северная Каролина, Трамп — на митинге республиканцев в Чесапике, штат Вирджиния.

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Россия, Китай и КНДР не станут врагами США при условии наличия «умного президента» в стране. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. «Если честно, у нас есть внешние враги: Китай, Россия, Северная Корея. Но на самом деле они не враги, если у вас умный президент. Если у вас умный президент, они не враги, вы сделаете так, что с ними будет все замечательно», — выразил свою позицию Трамп, выступая в штате Вирджиния. Трамп также отметил успешный опыт экономического взаимодействия с Китаем в период его президентства: «У нас проблем не было. Китай выплатил нам сотни миллиардов долларов… И это было так просто, поскольку они уважали нашу страну». По его словам, при правильном подходе возможно «делать великие дела» с этими странами. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. После президентских дебатов, которые прошли 27 июня, Байден и Трамп планировали провести митинги. Действующий президент выступает в городе Роли, штат Северная Каролина, Трамп — на митинге республиканцев в Чесапике, штат Вирджиния.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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