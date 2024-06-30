Названы таблетки, которые могут привести к раку кожи

Daily Mail: таблетки для загара могут вызвать рак кожи
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Кантаксатин можно употреблять в небольших количествах в качестве пищевой добавки
Кантаксатин можно употреблять в небольших количествах в качестве пищевой добавки Фото:

Таблетки для загара, содержащие кантаксантин, могут вызвать рак кожи. Об этом заявил доктор Алексис Янг из vедицинского центра Университета Хакенсак. По его словам, кантаксантин также может нанести вред печени и сетчатке глаз.

«Ингредиенты могут сделать вашу кожу еще более чувствительной к солнечному свету, делая вас более восприимчивым к солнечным ожогам и потенциальному раку кожи», — передает слова Янга Daily Mail. Он добавил, что такие таблетки не защищают от ультрафиолетовых лучей и могут создать ложное чувство безопасности.

Кроме того, использование кантаксантина может привести к неожиданным изменениям цвета кожи, включая оранжевые или даже пурпурные оттенки, как объяснила доктор Андреа Суарес. По словам доктора Мохиба Тарина, прием больших доз этого вещества может вызвать мышечные спазмы, рвоту и аллергические реакции.

Ранее сообщалось, что использование соляриев до 35 лет увеличивает риск развития рака кожи на 75%. Научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова Николай Ле заявил, что походы в солярий также не приводят к получению витамина D, передает телеканал 360. 

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Таблетки для загара, содержащие кантаксантин, могут вызвать рак кожи. Об этом заявил доктор Алексис Янг из vедицинского центра Университета Хакенсак. По его словам, кантаксантин также может нанести вред печени и сетчатке глаз. «Ингредиенты могут сделать вашу кожу еще более чувствительной к солнечному свету, делая вас более восприимчивым к солнечным ожогам и потенциальному раку кожи», — передает слова Янга Daily Mail. Он добавил, что такие таблетки не защищают от ультрафиолетовых лучей и могут создать ложное чувство безопасности. Кроме того, использование кантаксантина может привести к неожиданным изменениям цвета кожи, включая оранжевые или даже пурпурные оттенки, как объяснила доктор Андреа Суарес. По словам доктора Мохиба Тарина, прием больших доз этого вещества может вызвать мышечные спазмы, рвоту и аллергические реакции. Ранее сообщалось, что  использование соляриев до 35 лет увеличивает риск развития рака кожи на 75%. Научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова Николай Ле заявил, что походы в солярий также не приводят к получению витамина D, передает телеканал 360. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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