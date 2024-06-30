30 июня 2024
29 июня 2024

В ХМАО пьяный водитель сбил ребенка и скрылся с места аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель сбил ребенка и скрылся с места происшествия
Водитель сбил ребенка и скрылся с места происшествия Фото:

В поселке Мортка Кондинского района (ХМАО) пьяный водитель Nissan совершил наезд на 7-летнего мальчика и покинул место ДТП. Об этом сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции ХМАО.

«30 июня 2024 года около 16:35 в п. Мортка Кондинского района, 52-летний водитель Nissan, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и допустил наезд на 7-летнего мальчика, который двигался по левому краю проезжей части. После чего водитель скрылся с места ДТП», — говорится в публикации окружной ГАИ.

В результате аварии мальчик получил травмы. Сотрудники полиции нашли виновника аварии. При освидетельствовании на опьянение у него было зафиксировано 1,043 промилле. 

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В поселке Мортка Кондинского района (ХМАО) пьяный водитель Nissan совершил наезд на 7-летнего мальчика и покинул место ДТП. Об этом сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции ХМАО. «30 июня 2024 года около 16:35 в п. Мортка Кондинского района, 52-летний водитель Nissan, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и допустил наезд на 7-летнего мальчика, который двигался по левому краю проезжей части. После чего водитель скрылся с места ДТП», — говорится в публикации окружной ГАИ. В результате аварии мальчик получил травмы. Сотрудники полиции нашли виновника аварии. При освидетельствовании на опьянение у него было зафиксировано 1,043 промилле. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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