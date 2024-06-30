В ХМАО пьяный водитель сбил ребенка и скрылся с места аварии

В поселке Мортка Кондинского района (ХМАО) пьяный водитель Nissan совершил наезд на 7-летнего мальчика и покинул место ДТП. Об этом сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции ХМАО.
«30 июня 2024 года около 16:35 в п. Мортка Кондинского района, 52-летний водитель Nissan, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и допустил наезд на 7-летнего мальчика, который двигался по левому краю проезжей части. После чего водитель скрылся с места ДТП», — говорится в публикации окружной ГАИ.
В результате аварии мальчик получил травмы. Сотрудники полиции нашли виновника аварии. При освидетельствовании на опьянение у него было зафиксировано 1,043 промилле.
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