Свидетели начали давать показания на экс-директора завода «Исеть» Гайсина

В Ленинском суде Екатеринбурга допрошены первые три свидетеля по делу Гайсина
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Судебное заседание по уголовному делу Малика Гайсина. Екатеринбург, гайсин малик
Малик Гайсин уверен, что вернет свое имущество (архивное фото) Фото:

В Ленинском районном суде Екатеринбурга прошел допрос первых трех свидетелей в рамках уголовного дела против бывшего депутата Госдумы и бизнесмена Малика Гайсина. Он обвиняется в растрате, злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении.

«Бухгалтер УК „Авангард“ поделилась, что в документах встречалось имя сына Гайсина, но с самим бизнесменом она не знакома. Второй свидетель, работавший в одном здании с Гайсиным, отметил его обеспеченность и наличие охраны. Третий свидетель, бывший руководитель службы безопасности „Уралбиофарм“, упомянул обсуждение уголовного дела с Гайсиным, связанного с „какими-то займами“», — передает «Коммерсант».

На заседании Малик Гайсин выразил уверенность в возвращении своих предприятий, включая завод «Исеть», в свою собственность. В деле фигурирует около 60 свидетелей.

Гайсина задержали в марте 2023 года. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа на посту гендиректора завода «Исеть» и растрате. Претензии к бизнесмену могли возникнуть из-за того, что он предпочитал частные заказы гособоронзаказу. В марте он пытался изменить меру пресечения, но его оставили под домашним арестом.

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В Ленинском районном суде Екатеринбурга прошел допрос первых трех свидетелей в рамках уголовного дела против бывшего депутата Госдумы и бизнесмена Малика Гайсина. Он обвиняется в растрате, злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении. «Бухгалтер УК „Авангард“ поделилась, что в документах встречалось имя сына Гайсина, но с самим бизнесменом она не знакома. Второй свидетель, работавший в одном здании с Гайсиным, отметил его обеспеченность и наличие охраны. Третий свидетель, бывший руководитель службы безопасности „Уралбиофарм“, упомянул обсуждение уголовного дела с Гайсиным, связанного с „какими-то займами“», — передает «Коммерсант». На заседании Малик Гайсин выразил уверенность в возвращении своих предприятий, включая завод «Исеть», в свою собственность. В деле фигурирует около 60 свидетелей. Гайсина задержали в марте 2023 года. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа на посту гендиректора завода «Исеть» и растрате. Претензии к бизнесмену могли возникнуть из-за того, что он предпочитал частные заказы гособоронзаказу. В марте он пытался изменить меру пресечения, но его оставили под домашним арестом. .
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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