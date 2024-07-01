Свидетели начали давать показания на экс-директора завода «Исеть» Гайсина

В Ленинском суде Екатеринбурга допрошены первые три свидетеля по делу Гайсина

01 июля 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Малик Гайсин уверен, что вернет свое имущество (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Ленинском районном суде Екатеринбурга прошел допрос первых трех свидетелей в рамках уголовного дела против бывшего депутата Госдумы и бизнесмена Малика Гайсина. Он обвиняется в растрате, злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении. «Бухгалтер УК „Авангард“ поделилась, что в документах встречалось имя сына Гайсина, но с самим бизнесменом она не знакома. Второй свидетель, работавший в одном здании с Гайсиным, отметил его обеспеченность и наличие охраны. Третий свидетель, бывший руководитель службы безопасности „Уралбиофарм“, упомянул обсуждение уголовного дела с Гайсиным, связанного с „какими-то займами“», — передает «Коммерсант». На заседании Малик Гайсин выразил уверенность в возвращении своих предприятий, включая завод «Исеть», в свою собственность. В деле фигурирует около 60 свидетелей. Гайсина задержали в марте 2023 года. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа на посту гендиректора завода «Исеть» и растрате. Претензии к бизнесмену могли возникнуть из-за того, что он предпочитал частные заказы гособоронзаказу. В марте он пытался изменить меру пресечения, но его оставили под домашним арестом. . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ленинском районном суде Екатеринбурга прошел допрос первых трех свидетелей в рамках уголовного дела против бывшего депутата Госдумы и бизнесмена Малика Гайсина. Он обвиняется в растрате, злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении. «Бухгалтер УК „Авангард“ поделилась, что в документах встречалось имя сына Гайсина, но с самим бизнесменом она не знакома. Второй свидетель, работавший в одном здании с Гайсиным, отметил его обеспеченность и наличие охраны. Третий свидетель, бывший руководитель службы безопасности „Уралбиофарм“, упомянул обсуждение уголовного дела с Гайсиным, связанного с „какими-то займами“», — передает «Коммерсант». На заседании Малик Гайсин выразил уверенность в возвращении своих предприятий, включая завод «Исеть», в свою собственность. В деле фигурирует около 60 свидетелей. Гайсина задержали в марте 2023 года. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа на посту гендиректора завода «Исеть» и растрате. Претензии к бизнесмену могли возникнуть из-за того, что он предпочитал частные заказы гособоронзаказу. В марте он пытался изменить меру пресечения, но его оставили под домашним арестом. .