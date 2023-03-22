Арестован глава свердловского завода за срыв оборонзаказа

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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, защитная маска, мера пресечения, наручники
Суд отправил под домашний арест Малика Гайсина Фото:

Генеральный директор завода «Исеть», где производят электрические соединители, в Каменске-Уральском Малик Гайсин взят под домашний арест. Он проходит обвиняемым по делу о срыве гособоронзаказа, сообщили URA.RU в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга.

«16 марта Гайсину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц 28 дней, то есть по 13 мая. Статья 201 часть 1 „Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа“, статус — обвиняемый. В апелляционную инстанцию жалоба на меру пресечения пока не поступала», — рассказали в суде.

Завод «Исеть» находится в Каменске-Уральском и выпускает электрические соединители. В соцсетях предприятие неоднократно указывало, что выполняет гособоронзаказ, и в связи с этим ведет поиск сотрудников.

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Генеральный директор завода «Исеть», где производят электрические соединители, в Каменске-Уральском Малик Гайсин взят под домашний арест. Он проходит обвиняемым по делу о срыве гособоронзаказа, сообщили URA.RU в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. «16 марта Гайсину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц 28 дней, то есть по 13 мая. Статья 201 часть 1 „Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа“, статус — обвиняемый. В апелляционную инстанцию жалоба на меру пресечения пока не поступала», — рассказали в суде. Завод «Исеть» находится в Каменске-Уральском и выпускает электрические соединители. В соцсетях предприятие неоднократно указывало, что выполняет гособоронзаказ, и в связи с этим ведет поиск сотрудников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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