29 февраля 2024

Экс-директору завода «Исеть» Гайсину не удалось освободиться от ареста

Экс-директора завода «Исеть» Гайсина оставили по домашним арестом
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу Малика Гайсина. Екатеринбург, гайсин малик
Малик Гайсин хотел изменить меру пресечения Фото:

Экс-директора завода «Исеть» (Каменск-Уральский) Малика Гайсина оставили под домашним арестом до 11 мая, Ранее он подал апелляционную жалобу и планировал изменить меру пресечения. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

«Рассмотрев материалы дела суд не нашел оснований для изменений постановления суда первой инстанции. Малик Гайсин останется под домашним арестом», — говорится в сообщении. Защита экс-директора «Исети» планировала изменить меру пресечения на запрет определенных действий или подписку о невыезде.

Гайсина задержали в марте 2023 года. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа на посту гендиректора завода «Исеть» и растрате. Претензии к бизнесмену могли возникнуть из-за того, что он предпочитал частные заказы гособоронзаказу.

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Экс-директора завода «Исеть» (Каменск-Уральский) Малика Гайсина оставили под домашним арестом до 11 мая, Ранее он подал апелляционную жалобу и планировал изменить меру пресечения. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. «Рассмотрев материалы дела суд не нашел оснований для изменений постановления суда первой инстанции. Малик Гайсин останется под домашним арестом», — говорится в сообщении. Защита экс-директора «Исети» планировала изменить меру пресечения на запрет определенных действий или подписку о невыезде. Гайсина задержали в марте 2023 года. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа на посту гендиректора завода «Исеть» и растрате. Претензии к бизнесмену могли возникнуть из-за того, что он предпочитал частные заказы гособоронзаказу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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