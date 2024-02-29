Экс-директору завода «Исеть» Гайсину не удалось освободиться от ареста

Экс-директора завода «Исеть» (Каменск-Уральский) Малика Гайсина оставили под домашним арестом до 11 мая, Ранее он подал апелляционную жалобу и планировал изменить меру пресечения. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
«Рассмотрев материалы дела суд не нашел оснований для изменений постановления суда первой инстанции. Малик Гайсин останется под домашним арестом», — говорится в сообщении. Защита экс-директора «Исети» планировала изменить меру пресечения на запрет определенных действий или подписку о невыезде.
Гайсина задержали в марте 2023 года. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа на посту гендиректора завода «Исеть» и растрате. Претензии к бизнесмену могли возникнуть из-за того, что он предпочитал частные заказы гособоронзаказу.
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