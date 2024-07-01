Пятеро российских теннисистов отказались от участия в Олимпиаде

01 июля 2024 в 23:15 Размер текста - 17 +

Российские спортсмены отклонили приглашение на Олимпиаду (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Международный Олимпийский комитет (МОК) обновил информацию о приглашенных на участие в Олимпиаде-2024 российских теннисистах. Андрей Рублев, Карен Качанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анна Калинская отклонили приглашение на участие, говорится в документе. «Имеющие право на участие и приглашенные спортсмены с российским паспортом. Андрей РУБЛЕВ (М) — Приглашение отклонено; Карен КАЧАНОВ (М) — Приглашение отклонено; Дарья КАСАТКИНА (F) — Приглашение отклонено; Людмила САМСОНОВА (F) — Приглашение отклонено; Анна КАЛИНСКАЯ (F) — Приглашение отклонено», — говорится в документе на сайте МОК. В списке российских теннисистов, которые приняли приглашение Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер. Про участие теннисистки Анастасии Потаповой информация не указана. Вероники Кудерметовой и Аслана Карацева в списках нет вообще. Глава МОК Томас Бах ранее заявил, что на Олимпиаде все люди равны вне зависимости от политических убеждений. Об этом он сказал выступая на дискуссии о правах человека, спорте и об олимпийских идеалах при Совете ООН по правам человека. Спортсмены должны сосуществовать под одной крышей в Олимпийской деревне. Главное право человека — это право на мир, сказал Бах, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Международный Олимпийский комитет (МОК) обновил информацию о приглашенных на участие в Олимпиаде-2024 российских теннисистах. Андрей Рублев, Карен Качанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анна Калинская отклонили приглашение на участие, говорится в документе. «Имеющие право на участие и приглашенные спортсмены с российским паспортом. Андрей РУБЛЕВ (М) — Приглашение отклонено; Карен КАЧАНОВ (М) — Приглашение отклонено; Дарья КАСАТКИНА (F) — Приглашение отклонено; Людмила САМСОНОВА (F) — Приглашение отклонено; Анна КАЛИНСКАЯ (F) — Приглашение отклонено», — говорится в документе на сайте МОК. В списке российских теннисистов, которые приняли приглашение Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер. Про участие теннисистки Анастасии Потаповой информация не указана. Вероники Кудерметовой и Аслана Карацева в списках нет вообще. Глава МОК Томас Бах ранее заявил, что на Олимпиаде все люди равны вне зависимости от политических убеждений. Об этом он сказал выступая на дискуссии о правах человека, спорте и об олимпийских идеалах при Совете ООН по правам человека. Спортсмены должны сосуществовать под одной крышей в Олимпийской деревне. Главное право человека — это право на мир, сказал Бах, пишет RT.