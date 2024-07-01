01 июля 2024

Пятеро российских теннисистов отказались от участия в Олимпиаде

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Чествование Олимпийской сборной России в Кремле. Москва, олимпийские кольца, олимпиада, сборная россии, олимпийцы, олимпийская
Российские спортсмены отклонили приглашение на Олимпиаду (архивное фото) Фото:

Международный Олимпийский комитет (МОК) обновил информацию о приглашенных на участие в Олимпиаде-2024 российских теннисистах. Андрей Рублев, Карен Качанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анна Калинская отклонили приглашение на участие, говорится в документе.

«Имеющие право на участие и приглашенные спортсмены с российским паспортом. Андрей РУБЛЕВ (М) — Приглашение отклонено; Карен КАЧАНОВ (М) — Приглашение отклонено; Дарья КАСАТКИНА (F) — Приглашение отклонено; Людмила САМСОНОВА (F) — Приглашение отклонено; Анна КАЛИНСКАЯ (F) — Приглашение отклонено», — говорится в документе на сайте МОК.

В списке российских теннисистов, которые приняли приглашение Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер. Про участие теннисистки Анастасии Потаповой информация не указана. Вероники Кудерметовой и Аслана Карацева в списках нет вообще.

Глава МОК Томас Бах ранее заявил, что на Олимпиаде все люди равны вне зависимости от политических убеждений. Об этом он сказал выступая на дискуссии о правах человека, спорте и об олимпийских идеалах при Совете ООН по правам человека. Спортсмены должны сосуществовать под одной крышей в Олимпийской деревне. Главное право человека — это право на мир, сказал Бах, пишет RT.

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Международный Олимпийский комитет (МОК) обновил информацию о приглашенных на участие в Олимпиаде-2024 российских теннисистах. Андрей Рублев, Карен Качанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анна Калинская отклонили приглашение на участие, говорится в документе. «Имеющие право на участие и приглашенные спортсмены с российским паспортом. Андрей РУБЛЕВ (М) — Приглашение отклонено; Карен КАЧАНОВ (М) — Приглашение отклонено; Дарья КАСАТКИНА (F) — Приглашение отклонено; Людмила САМСОНОВА (F) — Приглашение отклонено; Анна КАЛИНСКАЯ (F) — Приглашение отклонено», — говорится в документе на сайте МОК. В списке российских теннисистов, которые приняли приглашение Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер. Про участие теннисистки Анастасии Потаповой информация не указана. Вероники Кудерметовой и Аслана Карацева в списках нет вообще. Глава МОК Томас Бах ранее заявил, что на Олимпиаде все люди равны вне зависимости от политических убеждений. Об этом он сказал выступая на дискуссии о правах человека, спорте и об олимпийских идеалах при Совете ООН по правам человека. Спортсмены должны сосуществовать под одной крышей в Олимпийской деревне. Главное право человека — это право на мир, сказал Бах, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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