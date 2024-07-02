Шоумен Михаил Галустян избавился от лишних килограммов и заметно набрал мышечную массу. В 44 года ведущий находится в лучшей форме за всю свою жизнь и не перестает радовать поклонников своими спортивными успехами.
«В прошлом году Галустян избавился от лишних килограммов и накачал мышцы. Сейчас ведущий находится, пожалуй, в самой лучшей форме. И 44-летний шоумен этим гордится, публикуя множество фото и видео, где особенно заметны его изменения», — пишет журнал StarHit. Там добавили, что Михаил опубликовал в соцсетях серию снимков, которые вызвали настоящий восторг у фанатов.
На фотографиях видно, как сильно изменилась фигура артиста — он обзавелся рельефным прессом и внушительными бицепсами. Подписчики засыпали Галустяна восторженными комментариями, восхищаясь его упорством и огромными успехами в тренировках.
Некоторые поклонники даже провели параллель между Галустяном и предпринимателем Павлом Дуровым, который также не стесняется хвастаться своей спортивной формой перед подписчиками. Галустян категорически отвергает слухи о применении запрещенных препаратов для достижения столь впечатляющих результатов. По его словам, он много времени уделяет различным видам спорта — от футбола до пауэрлифтинга, что и позволило ему кардинально преобразиться.
Жена Михаила также гордится достижениями своего супруга, отмечая, что он стал настоящим красавцем. Многие поклонники сравнивают нынешнего Галустяна с его прежним «пухлым» образом и не перестают восхищаться проделанной им работой, называя его примером для подражания.
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