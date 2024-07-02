Михаил Галустян экстремально быстро похудел. Фото

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Пресс-конференция по премьере фильма "Бабушка легкого поведения - 2". Екатеринбург, галустян михаил
Михаил Галустян похвастался своей отличной физической формой Фото:

Шоумен Михаил Галустян избавился от лишних килограммов и заметно набрал мышечную массу. В 44 года ведущий находится в лучшей форме за всю свою жизнь и не перестает радовать поклонников своими спортивными успехами.

«В прошлом году Галустян избавился от лишних килограммов и накачал мышцы. Сейчас ведущий находится, пожалуй, в самой лучшей форме. И 44-летний шоумен этим гордится, публикуя множество фото и видео, где особенно заметны его изменения», — пишет журнал StarHit. Там добавили, что Михаил опубликовал в соцсетях серию снимков, которые вызвали настоящий восторг у фанатов.

На фотографиях видно, как сильно изменилась фигура артиста — он обзавелся рельефным прессом и внушительными бицепсами. Подписчики засыпали Галустяна восторженными комментариями, восхищаясь его упорством и огромными успехами в тренировках.

Некоторые поклонники даже провели параллель между Галустяном и предпринимателем Павлом Дуровым, который также не стесняется хвастаться своей спортивной формой перед подписчиками. Галустян категорически отвергает слухи о применении запрещенных препаратов для достижения столь впечатляющих результатов. По его словам, он много времени уделяет различным видам спорта — от футбола до пауэрлифтинга, что и позволило ему кардинально преобразиться.

Жена Михаила также гордится достижениями своего супруга, отмечая, что он стал настоящим красавцем. Многие поклонники сравнивают нынешнего Галустяна с его прежним «пухлым» образом и не перестают восхищаться проделанной им работой, называя его примером для подражания.

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Шоумен Михаил Галустян избавился от лишних килограммов и заметно набрал мышечную массу. В 44 года ведущий находится в лучшей форме за всю свою жизнь и не перестает радовать поклонников своими спортивными успехами. «В прошлом году Галустян избавился от лишних килограммов и накачал мышцы. Сейчас ведущий находится, пожалуй, в самой лучшей форме. И 44-летний шоумен этим гордится, публикуя множество фото и видео, где особенно заметны его изменения», — пишет журнал StarHit. Там добавили, что Михаил опубликовал в соцсетях серию снимков, которые вызвали настоящий восторг у фанатов. На фотографиях видно, как сильно изменилась фигура артиста — он обзавелся рельефным прессом и внушительными бицепсами. Подписчики засыпали Галустяна восторженными комментариями, восхищаясь его упорством и огромными успехами в тренировках. Некоторые поклонники даже провели параллель между Галустяном и предпринимателем Павлом Дуровым, который также не стесняется хвастаться своей спортивной формой перед подписчиками. Галустян категорически отвергает слухи о применении запрещенных препаратов для достижения столь впечатляющих результатов. По его словам, он много времени уделяет различным видам спорта — от футбола до пауэрлифтинга, что и позволило ему кардинально преобразиться. Жена Михаила также гордится достижениями своего супруга, отмечая, что он стал настоящим красавцем. Многие поклонники сравнивают нынешнего Галустяна с его прежним «пухлым» образом и не перестают восхищаться проделанной им работой, называя его примером для подражания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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