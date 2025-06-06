06 июня 2025

Рейс из Екатеринбурга на египетский курорт задержали на восемь часов. Скрин

Рейс в Шарм Эль Шейх из Екатеринбурга задерживается на восемь часов
© Служба новостей «URA.RU»
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Перелет египетской авиакомпанией перенесен уже на восемь часов
Перелет египетской авиакомпанией перенесен уже на восемь часов Фото:

В аэропорту Кольцово задержался рейс UJ-662 авиакомпании AlMasria Universal Airlines в Шарм Эль Шейх на восемь часов. Его перенесли с ночи 7 июня на утро того же дня, следует из онлайн-табло екатеринбургской авиагавани.

Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 01:25 и прилететь на курорт в 04:40 по местному времени. Сейчас вылет борта намечен на 09:25 по уральскому времени.

Ситуация на момент публикации
Ситуация на момент публикации
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В аэропорту Кольцово задержался рейс UJ-662 авиакомпании AlMasria Universal Airlines в Шарм Эль Шейх на восемь часов. Его перенесли с ночи 7 июня на утро того же дня, следует из онлайн-табло екатеринбургской авиагавани. Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 01:25 и прилететь на курорт в 04:40 по местному времени. Сейчас вылет борта намечен на 09:25 по уральскому времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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