Перелет египетской авиакомпанией перенесен уже на восемь часов
В аэропорту Кольцово задержался рейс UJ-662 авиакомпании AlMasria Universal Airlines в Шарм Эль Шейх на восемь часов. Его перенесли с ночи 7 июня на утро того же дня, следует из онлайн-табло екатеринбургской авиагавани.
Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 01:25 и прилететь на курорт в 04:40 по местному времени. Сейчас вылет борта намечен на 09:25 по уральскому времени.
Ситуация на момент публикации
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