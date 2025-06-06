Пожизненно осужденный уралец, поджегший дом с людьми, не смог обжаловать приговор

Житель Свердловской области Егор Стародубцев, осужденный на пожизненное заключение за поджог дома с четырьмя погибшими, не смог добиться смягчения приговора в Верховном суде. Об этом сообщается в материалах суда.
«В документах указано, что Стародубцев просил суд назначить наказание в виде лишения свободы на определенный срок, а не пожизненный, заявлял, что убийство потерпевших не совершал, а лишь „поджег сено у гаража, который находился на определенном расстоянии от дома“. Дальше, по его словам, огонь перешел на веранду дома из-за горючих материалов в гараже», — сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Инцидент произошел летом прошлого года после конфликта между Стародубцевым и его знакомым, к которому он пришел в гости. В момент поджога в доме находились еще три человека. Все они были в состоянии алкогольного опьянения, не смогли покинуть здание и погибли. Пожар также повредил соседний дом и гараж. Суд первой инстанции признал Стародубцева виновным в умышленном убийстве и назначил ему пожизненное заключение. Верховный суд изучил доводы осужденного, но не нашел оснований для пересмотра приговора.
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