Француз Винатье* выпытывал у госслужащих военные сведения в ущерб России

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Оглашение приговора по делу в отношении Ерутина и Дейнека. Челябинск, арест, наручники, конвой
Задержанный признал свою вину Фото:

Задержанный в июне гражданин Франции Лоран Винатье (признан иностранным агентом в России) собирал сведения о военной деятельности России в ходе общения с экспертами и государственными служащими. Об этом сообщили в СК РФ. Мужчина признал свою вину.

«На протяжении нескольких лет фигурант не исполнял установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, и осуществлял незаконный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации», — сообщили в СК. Там отметили, что ради этого Винатье приезжал в Россию, в том числе Москву.

Преступная деятельность Винатье была пресечена благодаря совместной работе следователей столичного СК и ФСБ России. В результате следствия фигурант был внесен в реестр иностранных агентов. В ходе расследования было допрошено семь свидетелей и проведена лингвистическая судебная экспертиза аудиозаписей встреч, на которых обвиняемый собирал информацию.

*Лоран Винатье признан иностранным агентом в России

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Задержанный в июне гражданин Франции Лоран Винатье (признан иностранным агентом в России) собирал сведения о военной деятельности России в ходе общения с экспертами и государственными служащими. Об этом сообщили в СК РФ. Мужчина признал свою вину. «На протяжении нескольких лет фигурант не исполнял установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, и осуществлял незаконный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации», — сообщили в СК. Там отметили, что ради этого Винатье приезжал в Россию, в том числе Москву. Преступная деятельность Винатье была пресечена благодаря совместной работе следователей столичного СК и ФСБ России. В результате следствия фигурант был внесен в реестр иностранных агентов. В ходе расследования было допрошено семь свидетелей и проведена лингвистическая судебная экспертиза аудиозаписей встреч, на которых обвиняемый собирал информацию. *Лоран Винатье признан иностранным агентом в России
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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