Француз Винатье* выпытывал у госслужащих военные сведения в ущерб России

Задержанный в июне гражданин Франции Лоран Винатье (признан иностранным агентом в России) собирал сведения о военной деятельности России в ходе общения с экспертами и государственными служащими. Об этом сообщили в СК РФ. Мужчина признал свою вину.
«На протяжении нескольких лет фигурант не исполнял установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, и осуществлял незаконный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации», — сообщили в СК. Там отметили, что ради этого Винатье приезжал в Россию, в том числе Москву.
Преступная деятельность Винатье была пресечена благодаря совместной работе следователей столичного СК и ФСБ России. В результате следствия фигурант был внесен в реестр иностранных агентов. В ходе расследования было допрошено семь свидетелей и проведена лингвистическая судебная экспертиза аудиозаписей встреч, на которых обвиняемый собирал информацию.
*Лоран Винатье признан иностранным агентом в России
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