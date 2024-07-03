В Японии создали лекарство для выращивания зубов

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Стоматология. Челябинск, зубы, стоматолог, зубной врач, дантист, инструменты стоматолога, зубная боль
Для испытания нового лекарства уже нашли добровольцев Фото:

В Японии ученым удалось создать лекарство, которое поможет выращивать зубы. Оно вводится в организм с помощью инъекции, для его испытания уже нашли добровольцев.

«Японские ученые нашли добровольцев для испытаний нового революционного стоматологического препарата. Лекарство вводится в организм с помощью инъекции и стимулирует рост собственных новых зубов у человека», — сообщил портал «Узнай.ру». Группе ученых научно-исследовательского университета из Токио в ходе работы удалось вырастить хорьку новый зуб взамен сломанного.

Испытание препарата проводились также на разных видах грызунов. С помощью одного укола удавалось вырастить животным новые зубы. При этом побочных эффектов у подопытных не наблюдалось.

Ученые уже работают над внедрением данной технологии в лечении зубов у человека. Старт первого этапа исследований начнется в первой половине сентября этого года, в испытаниях примут участие 30 взрослых мужчин в возрасте от 30 до 64 лет, у которых отсутствует хотя бы один зуб. Эта фаза исследований продлится 11 месяцев. В течение этого года ученые будут проверять эффективность и безопасность лекарства для человека. Медики возлагают огромные надежды на данную технологию и прогнозируют, что в широкую продажу препарат может поступить уже в 2030 году.

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В Японии ученым удалось создать лекарство, которое поможет выращивать зубы. Оно вводится в организм с помощью инъекции, для его испытания уже нашли добровольцев. «Японские ученые нашли добровольцев для испытаний нового революционного стоматологического препарата. Лекарство вводится в организм с помощью инъекции и стимулирует рост собственных новых зубов у человека», — сообщил портал «Узнай.ру». Группе ученых научно-исследовательского университета из Токио в ходе работы удалось вырастить хорьку новый зуб взамен сломанного. Испытание препарата проводились также на разных видах грызунов. С помощью одного укола удавалось вырастить животным новые зубы. При этом побочных эффектов у подопытных не наблюдалось. Ученые уже работают над внедрением данной технологии в лечении зубов у человека. Старт первого этапа исследований начнется в первой половине сентября этого года, в испытаниях примут участие 30 взрослых мужчин в возрасте от 30 до 64 лет, у которых отсутствует хотя бы один зуб. Эта фаза исследований продлится 11 месяцев. В течение этого года ученые будут проверять эффективность и безопасность лекарства для человека. Медики возлагают огромные надежды на данную технологию и прогнозируют, что в широкую продажу препарат может поступить уже в 2030 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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