В Японии создали лекарство для выращивания зубов

03 июля 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

Для испытания нового лекарства уже нашли добровольцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Японии ученым удалось создать лекарство, которое поможет выращивать зубы. Оно вводится в организм с помощью инъекции, для его испытания уже нашли добровольцев. «Японские ученые нашли добровольцев для испытаний нового революционного стоматологического препарата. Лекарство вводится в организм с помощью инъекции и стимулирует рост собственных новых зубов у человека», — сообщил портал « Узнай.ру» . Группе ученых научно-исследовательского университета из Токио в ходе работы удалось вырастить хорьку новый зуб взамен сломанного. Испытание препарата проводились также на разных видах грызунов. С помощью одного укола удавалось вырастить животным новые зубы. При этом побочных эффектов у подопытных не наблюдалось. Ученые уже работают над внедрением данной технологии в лечении зубов у человека. Старт первого этапа исследований начнется в первой половине сентября этого года, в испытаниях примут участие 30 взрослых мужчин в возрасте от 30 до 64 лет, у которых отсутствует хотя бы один зуб. Эта фаза исследований продлится 11 месяцев. В течение этого года ученые будут проверять эффективность и безопасность лекарства для человека. Медики возлагают огромные надежды на данную технологию и прогнозируют, что в широкую продажу препарат может поступить уже в 2030 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Японии ученым удалось создать лекарство, которое поможет выращивать зубы. Оно вводится в организм с помощью инъекции, для его испытания уже нашли добровольцев. «Японские ученые нашли добровольцев для испытаний нового революционного стоматологического препарата. Лекарство вводится в организм с помощью инъекции и стимулирует рост собственных новых зубов у человека», — сообщил портал «Узнай.ру». Группе ученых научно-исследовательского университета из Токио в ходе работы удалось вырастить хорьку новый зуб взамен сломанного. Испытание препарата проводились также на разных видах грызунов. С помощью одного укола удавалось вырастить животным новые зубы. При этом побочных эффектов у подопытных не наблюдалось. Ученые уже работают над внедрением данной технологии в лечении зубов у человека. Старт первого этапа исследований начнется в первой половине сентября этого года, в испытаниях примут участие 30 взрослых мужчин в возрасте от 30 до 64 лет, у которых отсутствует хотя бы один зуб. Эта фаза исследований продлится 11 месяцев. В течение этого года ученые будут проверять эффективность и безопасность лекарства для человека. Медики возлагают огромные надежды на данную технологию и прогнозируют, что в широкую продажу препарат может поступить уже в 2030 году.