Путин и Лукашенко пообщались на саммите ШОС

Путин и Лукашенко пообщались неформально
Президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, провели неформальный диалог в рамках обеда для участников саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Кадры беседы политиков опубликовал близкий к пресс-службе лидера белорусского государства telegram-канал «Пул Первого».
Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане, столице Казахстана. В ходе неформального вечернего мероприятия лидеры двух стран нашли возможность для общения, несмотря на отсутствие запланированных полноформатных двусторонних переговоров.
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