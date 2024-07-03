03 июля 2024

Путин и Лукашенко пообщались на саммите ШОС

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Путин и Лукашенко пообщались неформально
Путин и Лукашенко пообщались неформально Фото:

Президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, провели неформальный диалог в рамках обеда для участников саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Кадры беседы политиков опубликовал близкий к пресс-службе лидера белорусского государства telegram-канал «Пул Первого».

Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане, столице Казахстана. В ходе неформального вечернего мероприятия лидеры двух стран нашли возможность для общения, несмотря на отсутствие запланированных полноформатных двусторонних переговоров.

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Президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, провели неформальный диалог в рамках обеда для участников саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Кадры беседы политиков опубликовал близкий к пресс-службе лидера белорусского государства telegram-канал «Пул Первого». Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане, столице Казахстана. В ходе неформального вечернего мероприятия лидеры двух стран нашли возможность для общения, несмотря на отсутствие запланированных полноформатных двусторонних переговоров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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