В Первоуральске эвакуируют жильцов дома, где житель угрожает взорвать гранату
В Первоуральске мужчина взял заложников и угрожает взорвать дом
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Первоуральске (Свердловская область) эвакуируют жильцов дома по адресу Малышева, 8 из-за угрозы взрыва гранаты. В одной из квартир мужчина взял в заложники жену и угрожает взорвать гранату.
«Жильцов подъезда эвакуируют», — пишет telegram-канал Baza. На место происшествия, к дому, прибывают оперативники.
Ранее стало известно, что в Первоуральске мужчина взял в заложники жену и ребенка, угрожая взорвать гранату. Мужчина пока не выдвигает никаких требований. Подробнее в онлайн-трансляции URA.RU.
Материал из сюжета:Первоуралец угрожает взорвать дом, у него заложники
