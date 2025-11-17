Логотип РИА URA.RU
В Первоуральске эвакуируют жильцов дома, где житель угрожает взорвать гранату

17 ноября 2025 в 23:16
Фото: Илья Московец © URA.RU

В Первоуральске (Свердловская область) эвакуируют жильцов дома по адресу Малышева, 8 из-за угрозы взрыва гранаты. В одной из квартир мужчина взял в заложники жену и угрожает взорвать гранату.

«Жильцов подъезда эвакуируют», — пишет telegram-канал Baza. На место происшествия, к дому, прибывают оперативники.

Ранее стало известно, что в Первоуральске мужчина взял в заложники жену и ребенка, угрожая взорвать гранату. Мужчина пока не выдвигает никаких требований. Подробнее в онлайн-трансляции URA.RU.

Материал из сюжета:

Первоуралец угрожает взорвать дом, у него заложники

