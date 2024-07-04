04 июля 2024

Mash: певца Мазаева увезли в реанимацию прямо перед концертом

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Артиста увезли в реанимацию прямо перед концертом в Светлогорске (фото из архива) Фото:

Певца Сергея Мазаева увезли в реанимацию прямо перед концертом в Светлогорске в Калининградской области. У музыканта группы «Моральный кодекс» случился острый приступ панкреатита.

«Мазаев должен был выступить сегодня, но перед концертом 64-летнему вокалисту стало плохо. Его экстренно госпитализировали в больницу в Калининграде», — сообщает telegram-канал Mash.

Концерт пришлось отменить, отмечает издание. Под наблюдением медиков Мазаев пробудет минимум несколько дней, сейчас его перевели из реанимации в отделение хирургии.

В мае 2018 года заслуженный артист России Мазаев из-за проблем в семье и на работе стал употреблять наркотики после длительного перерыва. Чтобы вновь избавиться от зависимости, ему пришлось проходить лечение в наркологической клинике.

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Певца Сергея Мазаева увезли в реанимацию прямо перед концертом в Светлогорске в Калининградской области. У музыканта группы «Моральный кодекс» случился острый приступ панкреатита. «Мазаев должен был выступить сегодня, но перед концертом 64-летнему вокалисту стало плохо. Его экстренно госпитализировали в больницу в Калининграде», — сообщает telegram-канал Mash. Концерт пришлось отменить, отмечает издание. Под наблюдением медиков Мазаев пробудет минимум несколько дней, сейчас его перевели из реанимации в отделение хирургии. В мае 2018 года заслуженный артист России Мазаев из-за проблем в семье и на работе стал употреблять наркотики после длительного перерыва. Чтобы вновь избавиться от зависимости, ему пришлось проходить лечение в наркологической клинике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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