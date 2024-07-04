Mash: певца Мазаева увезли в реанимацию прямо перед концертом

04 июля 2024 в 23:53 Размер текста - 17 +

Артиста увезли в реанимацию прямо перед концертом в Светлогорске (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Певца Сергея Мазаева увезли в реанимацию прямо перед концертом в Светлогорске в Калининградской области. У музыканта группы «Моральный кодекс» случился острый приступ панкреатита. «Мазаев должен был выступить сегодня, но перед концертом 64-летнему вокалисту стало плохо. Его экстренно госпитализировали в больницу в Калининграде», — сообщает telegram-канал Mash. Концерт пришлось отменить, отмечает издание. Под наблюдением медиков Мазаев пробудет минимум несколько дней, сейчас его перевели из реанимации в отделение хирургии. В мае 2018 года заслуженный артист России Мазаев из-за проблем в семье и на работе стал употреблять наркотики после длительного перерыва. Чтобы вновь избавиться от зависимости, ему пришлось проходить лечение в наркологической клинике. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певца Сергея Мазаева увезли в реанимацию прямо перед концертом в Светлогорске в Калининградской области. У музыканта группы «Моральный кодекс» случился острый приступ панкреатита. «Мазаев должен был выступить сегодня, но перед концертом 64-летнему вокалисту стало плохо. Его экстренно госпитализировали в больницу в Калининграде», — сообщает telegram-канал Mash. Концерт пришлось отменить, отмечает издание. Под наблюдением медиков Мазаев пробудет минимум несколько дней, сейчас его перевели из реанимации в отделение хирургии. В мае 2018 года заслуженный артист России Мазаев из-за проблем в семье и на работе стал употреблять наркотики после длительного перерыва. Чтобы вновь избавиться от зависимости, ему пришлось проходить лечение в наркологической клинике.