Шишкова посмеялась в ответ на вопрос о «разлучнице Решетовой»

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Решетова Анастасия, решетова анастасия
Модель Анастасию Решетову обвиняют в разводе Алены Шишковой и Тимати, Алсу и Яна Абрамова Фото:

Бывшая жена певца Тимати Алена Шишкова на своей странице в социальной сети посмеялась в ответ на вопрос о схожести с моделью Анастасией Решетовой, которая когда-то увела музыканта из семьи. Также модель обвиняется в причастности к разводу артистки Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.

Одна из подписчиц Шишковой написала, что пользователи соцсетей начали сравнивать ее и Решетову, потому что вторая также начала играть в теннис. В связи с этим комментаторша отметила, что не считает подобное совпадением. «Совпадение», — ответила Шишкова, оставив несколько смеющихся смайлов. Об этом написал Starhit.

Десятки комментариев о поведении Решетовой стали появляться на странице Шишковой в соцсети после конфликта Анастасии с певицей Алсу. Алсу публично обвинила модель во вранье и намекнула на ее возможную причастность к разводу певицы с предпринимателем Яном Абрамовым.

Ранее Анастасию Решетову обвиняли в разводе модели Алены Шишковой и певца Тимати. В интервью Шишкова не уличила Решетову в своем разрыве с Тимати. Однако она указывала на то, что их свидания начались в период ее беременности дочерью Алисой. Анастасия Решетова также заявляла, что ее отношения с рэпером начались спустя четыре месяца после рождения девочки, в тот момент родители ребенка уже не были вместе.

Позже Решетова решила подать в суд на Алсу за клевету. Подобным образом девушка предприняла попытку разобраться в с распространенной о ней информацией. По ее мнению, это порочит ее.

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Бывшая жена певца Тимати Алена Шишкова на своей странице в социальной сети посмеялась в ответ на вопрос о схожести с моделью Анастасией Решетовой, которая когда-то увела музыканта из семьи. Также модель обвиняется в причастности к разводу артистки Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Одна из подписчиц Шишковой написала, что пользователи соцсетей начали сравнивать ее и Решетову, потому что вторая также начала играть в теннис. В связи с этим комментаторша отметила, что не считает подобное совпадением. «Совпадение», — ответила Шишкова, оставив несколько смеющихся смайлов. Об этом написал Starhit. Десятки комментариев о поведении Решетовой стали появляться на странице Шишковой в соцсети после конфликта Анастасии с певицей Алсу. Алсу публично обвинила модель во вранье и намекнула на ее возможную причастность к разводу певицы с предпринимателем Яном Абрамовым. Ранее Анастасию Решетову обвиняли в разводе модели Алены Шишковой и певца Тимати. В интервью Шишкова не уличила Решетову в своем разрыве с Тимати. Однако она указывала на то, что их свидания начались в период ее беременности дочерью Алисой. Анастасия Решетова также заявляла, что ее отношения с рэпером начались спустя четыре месяца после рождения девочки, в тот момент родители ребенка уже не были вместе. Позже Решетова решила подать в суд на Алсу за клевету. Подобным образом девушка предприняла попытку разобраться в с распространенной о ней информацией. По ее мнению, это порочит ее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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