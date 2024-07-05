Шишкова посмеялась в ответ на вопрос о «разлучнице Решетовой»

05 июля 2024 в 08:21 Размер текста - 17 +

Модель Анастасию Решетову обвиняют в разводе Алены Шишковой и Тимати, Алсу и Яна Абрамова Фото: Страница Анастасии Решетовой в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) Бывшая жена певца Тимати Алена Шишкова на своей странице в социальной сети посмеялась в ответ на вопрос о схожести с моделью Анастасией Решетовой, которая когда-то увела музыканта из семьи. Также модель обвиняется в причастности к разводу артистки Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Одна из подписчиц Шишковой написала, что пользователи соцсетей начали сравнивать ее и Решетову, потому что вторая также начала играть в теннис. В связи с этим комментаторша отметила, что не считает подобное совпадением. «Совпадение», — ответила Шишкова, оставив несколько смеющихся смайлов. Об этом написал Starhit. Десятки комментариев о поведении Решетовой стали появляться на странице Шишковой в соцсети после конфликта Анастасии с певицей Алсу. Алсу публично обвинила модель во вранье и намекнула на ее возможную причастность к разводу певицы с предпринимателем Яном Абрамовым. Ранее Анастасию Решетову обвиняли в разводе модели Алены Шишковой и певца Тимати. В интервью Шишкова не уличила Решетову в своем разрыве с Тимати. Однако она указывала на то, что их свидания начались в период ее беременности дочерью Алисой. Анастасия Решетова также заявляла, что ее отношения с рэпером начались спустя четыре месяца после рождения девочки, в тот момент родители ребенка уже не были вместе. Позже Решетова решила подать в суд на Алсу за клевету. Подобным образом девушка предприняла попытку разобраться в с распространенной о ней информацией. По ее мнению, это порочит ее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшая жена певца Тимати Алена Шишкова на своей странице в социальной сети посмеялась в ответ на вопрос о схожести с моделью Анастасией Решетовой, которая когда-то увела музыканта из семьи. Также модель обвиняется в причастности к разводу артистки Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Одна из подписчиц Шишковой написала, что пользователи соцсетей начали сравнивать ее и Решетову, потому что вторая также начала играть в теннис. В связи с этим комментаторша отметила, что не считает подобное совпадением. «Совпадение», — ответила Шишкова, оставив несколько смеющихся смайлов. Об этом написал Starhit. Десятки комментариев о поведении Решетовой стали появляться на странице Шишковой в соцсети после конфликта Анастасии с певицей Алсу. Алсу публично обвинила модель во вранье и намекнула на ее возможную причастность к разводу певицы с предпринимателем Яном Абрамовым. Ранее Анастасию Решетову обвиняли в разводе модели Алены Шишковой и певца Тимати. В интервью Шишкова не уличила Решетову в своем разрыве с Тимати. Однако она указывала на то, что их свидания начались в период ее беременности дочерью Алисой. Анастасия Решетова также заявляла, что ее отношения с рэпером начались спустя четыре месяца после рождения девочки, в тот момент родители ребенка уже не были вместе. Позже Решетова решила подать в суд на Алсу за клевету. Подобным образом девушка предприняла попытку разобраться в с распространенной о ней информацией. По ее мнению, это порочит ее.