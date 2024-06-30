Разлучнице Алсу и Яна Абрамова напомнили про разбитую семью Тимати и Алены Шишковой

Модель Решетову критикуют за романы с избранниками Алены Шишковой и Алсу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Анастасию Решетову обвиняют в распаде нескольких семей
Анастасию Решетову обвиняют в распаде нескольких семей Фото:

Блогер и модель Анастасия Решетова столкнулась с волной критики в социальных сетях и была вынуждена закрыть комментарии к своим публикациям. Пользователи обвиняют ее в разводе певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, приписывая ей роль «разлучницы». Ранее Решетову обвиняли в разводе модели Алены Шишковой и певца Тимати. 

«Сначала Решетова отбила мужа у Шишковой, теперь у Алсу. Надеюсь, бумеранг ей прилетит», — высказываются в сети недовольные фанаты. Подобные комментарии стали причиной для модели ограничить общение с публикой через соцсети.

Ситуация с разводом Алсу и Абрамова усложняется публичными обвинениями в адрес Решетовой. Хотя сама Алсу и не делает официальных заявлений о причинах разрыва, общественность активно обсуждает возможное влияние модели на их отношения. 

В своих интервью Шишкова не обвиняла Решетову в своем разрыве с Тимати, однако указывала, что их свидания начались в период ее беременности дочерью Алисой. С другой стороны, Решетова заявляла, что ее отношения с рэпером начались спустя четыре месяца после рождения девочки, когда ее родители уже не были вместе.

Ранее Алсу подала на развод с мужем после 18 лет брака, сообщает Vse42.ru. Певица Наталья Штурм рассказала журналистам, что семья распалась именно из-за Решетовой, передает телеканал 360. Исполнительница пристыдила модель за разбитый брак.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Блогер и модель Анастасия Решетова столкнулась с волной критики в социальных сетях и была вынуждена закрыть комментарии к своим публикациям. Пользователи обвиняют ее в разводе певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, приписывая ей роль «разлучницы». Ранее Решетову обвиняли в разводе модели Алены Шишковой и певца Тимати.  «Сначала Решетова отбила мужа у Шишковой, теперь у Алсу. Надеюсь, бумеранг ей прилетит», — высказываются в сети недовольные фанаты. Подобные комментарии стали причиной для модели ограничить общение с публикой через соцсети. Ситуация с разводом Алсу и Абрамова усложняется публичными обвинениями в адрес Решетовой. Хотя сама Алсу и не делает официальных заявлений о причинах разрыва, общественность активно обсуждает возможное влияние модели на их отношения.  В своих интервью Шишкова не обвиняла Решетову в своем разрыве с Тимати, однако указывала, что их свидания начались в период ее беременности дочерью Алисой. С другой стороны, Решетова заявляла, что ее отношения с рэпером начались спустя четыре месяца после рождения девочки, когда ее родители уже не были вместе. Ранее  Алсу подала на развод с мужем после 18 лет брака, сообщает Vse42.ru. Певица Наталья Штурм рассказала журналистам, что семья распалась именно из-за Решетовой, передает телеканал 360. Исполнительница пристыдила модель за разбитый брак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...