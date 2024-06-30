Разлучнице Алсу и Яна Абрамова напомнили про разбитую семью Тимати и Алены Шишковой

Блогер и модель Анастасия Решетова столкнулась с волной критики в социальных сетях и была вынуждена закрыть комментарии к своим публикациям. Пользователи обвиняют ее в разводе певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, приписывая ей роль «разлучницы». Ранее Решетову обвиняли в разводе модели Алены Шишковой и певца Тимати.
«Сначала Решетова отбила мужа у Шишковой, теперь у Алсу. Надеюсь, бумеранг ей прилетит», — высказываются в сети недовольные фанаты. Подобные комментарии стали причиной для модели ограничить общение с публикой через соцсети.
Ситуация с разводом Алсу и Абрамова усложняется публичными обвинениями в адрес Решетовой. Хотя сама Алсу и не делает официальных заявлений о причинах разрыва, общественность активно обсуждает возможное влияние модели на их отношения.
В своих интервью Шишкова не обвиняла Решетову в своем разрыве с Тимати, однако указывала, что их свидания начались в период ее беременности дочерью Алисой. С другой стороны, Решетова заявляла, что ее отношения с рэпером начались спустя четыре месяца после рождения девочки, когда ее родители уже не были вместе.
Ранее Алсу подала на развод с мужем после 18 лет брака, сообщает Vse42.ru. Певица Наталья Штурм рассказала журналистам, что семья распалась именно из-за Решетовой, передает телеканал 360. Исполнительница пристыдила модель за разбитый брак.
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