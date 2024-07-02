Анастасия Решетова решила подать в суд на певицу Алсу за клевету

Super.ru: Анастасия Решетова решила подать в суд на певицу Алсу за клевету

03 июля 2024 в 01:50 Размер текста - 17 +

Анастасия Решетова (на фото) отреагировала на выпады Алсу разбирательством в суде Фото: Страница Анастасии Решетовой в Instagram (Meta* признана экстремистской организацией в России) Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова планирует обратиться в суд с заявлением на певицу Алсу за клевету. Таким образом девушка намерена разобраться с распространяемой информацией, которая, по ее мнению, недостоверная и порочащая. «Предполагаемой причиной являются слова Алсу. Решетова обратилась к адвокатам и готовится подать на нее в суд за распространение недостоверной информации, которая порочит ее репутацию», — сообщает telegram-канал Super.ru. Согласно информации канала, конфликт между девушками разгорелся после того, как Алсу публично обвинила Решетову во вранье и намекнула на ее возможную причастность к распаду своего брака с Яном Абрамовым. Известно, что на данный момент Алсу и ее супруг проходят процесс развода. На недавней премии «Мама года — 2024» Алсу отказалась обсуждать девушек с низким социальным статусом. Многие расценили высказывание как скрытую критику в адрес Решетовой. URA.RU подготовило большой материал о том, кто такая Анастасия Решетова, с которой изменял бывший муж Алсу. Ранее Алсу опровергла утверждения Решетовой о том, что последняя не вступала бы в отношения с замужним мужчиной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова планирует обратиться в суд с заявлением на певицу Алсу за клевету. Таким образом девушка намерена разобраться с распространяемой информацией, которая, по ее мнению, недостоверная и порочащая. «Предполагаемой причиной являются слова Алсу. Решетова обратилась к адвокатам и готовится подать на нее в суд за распространение недостоверной информации, которая порочит ее репутацию», — сообщает telegram-канал Super.ru. Согласно информации канала, конфликт между девушками разгорелся после того, как Алсу публично обвинила Решетову во вранье и намекнула на ее возможную причастность к распаду своего брака с Яном Абрамовым. Известно, что на данный момент Алсу и ее супруг проходят процесс развода. На недавней премии «Мама года — 2024» Алсу отказалась обсуждать девушек с низким социальным статусом. Многие расценили высказывание как скрытую критику в адрес Решетовой. URA.RU подготовило большой материал о том, кто такая Анастасия Решетова, с которой изменял бывший муж Алсу. Ранее Алсу опровергла утверждения Решетовой о том, что последняя не вступала бы в отношения с замужним мужчиной.