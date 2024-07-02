02 июля 2024

Анастасия Решетова решила подать в суд на певицу Алсу за клевету

Super.ru: Анастасия Решетова решила подать в суд на певицу Алсу за клевету
© Служба новостей «URA.RU»
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Решетова Анастасия, решетова анастасия
Анастасия Решетова (на фото) отреагировала на выпады Алсу разбирательством в суде Фото:

Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова планирует обратиться в суд с заявлением на певицу Алсу за клевету. Таким образом девушка намерена разобраться с распространяемой информацией, которая, по ее мнению, недостоверная и порочащая.

«Предполагаемой причиной являются слова Алсу. Решетова обратилась к адвокатам и готовится подать на нее в суд за распространение недостоверной информации, которая порочит ее репутацию», — сообщает telegram-канал Super.ru.

Согласно информации канала, конфликт между девушками разгорелся после того, как Алсу публично обвинила Решетову во вранье и намекнула на ее возможную причастность к распаду своего брака с Яном Абрамовым. Известно, что на данный момент Алсу и ее супруг проходят процесс развода.

На недавней премии «Мама года — 2024» Алсу отказалась обсуждать девушек с низким социальным статусом. Многие расценили высказывание как скрытую критику в адрес Решетовой.

URA.RU подготовило большой материал о том, кто такая Анастасия Решетова, с которой изменял бывший муж Алсу. Ранее Алсу опровергла утверждения Решетовой о том, что последняя не вступала бы в отношения с замужним мужчиной.

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Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова планирует обратиться в суд с заявлением на певицу Алсу за клевету. Таким образом девушка намерена разобраться с распространяемой информацией, которая, по ее мнению, недостоверная и порочащая. «Предполагаемой причиной являются слова Алсу. Решетова обратилась к адвокатам и готовится подать на нее в суд за распространение недостоверной информации, которая порочит ее репутацию», — сообщает telegram-канал Super.ru. Согласно информации канала, конфликт между девушками разгорелся после того, как Алсу публично обвинила Решетову во вранье и намекнула на ее возможную причастность к распаду своего брака с Яном Абрамовым. Известно, что на данный момент Алсу и ее супруг проходят процесс развода. На недавней премии «Мама года — 2024» Алсу отказалась обсуждать девушек с низким социальным статусом. Многие расценили высказывание как скрытую критику в адрес Решетовой. URA.RU подготовило большой материал о том, кто такая Анастасия Решетова, с которой изменял бывший муж Алсу. Ранее Алсу опровергла утверждения Решетовой о том, что последняя не вступала бы в отношения с замужним мужчиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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