Министр обороны РФ отменил сроки носки формы на СВО: что носят бойцы и когда будут выдавать одежду

Белоусов отменил сроки носки формы в зоне СВО

06 июля 2024 в 05:17 Размер текста - 17 +

Тем, кто проходит службу в зоне СВО, форму будут заменять немедленно Фото: Анна Майорова © URA.RU Военные, находящиеся в зоне СВО, теперь имеют право на немедленную замену изношенного обмундирования, минуя ранее установленные сроки его использования. Соответствующий приказ подписал министр обороны России Андрей Белоусов. Подробно о решении, направленном на улучшение условий обеспечения военнослужащих, в сводном материале URA.RU. Сроки носки формы отменены «Проходящим службу в зоне СВО будут менять обмундирование сразу после того, как оно испортится. Не дожидаясь прописанных сроков ее износа», — сообщил ранее telegram-канал Zvezdanews со ссылкой на заместителя министра обороны Российской Федерации Юнус-Бека Евкурова. Таким образом, несмотря на существующие в местах постоянной дислокации нормы по срокам эксплуатации формы, в условиях спецоперации эти ограничения сняты. Находящимся на СВО форма положена сразу после штурмовых действий — тогда военнослужащему предоставят новый комплект. Результаты проверки обмундирования бойцов Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров в ходе недавней инспекционной поездки по полигонам Московского военного округа подтвердил, что обмундирование вновь заключивших контракт военнослужащих соответствует всем требованиям для выполнения всего спектра задач. Он также отметил, что в зону специальной военной операции (СВО) военнослужащие отправляются только после полного прохождения подготовки и получения новых комплектов экипировки. В рамках поездки замминистра обороны также оценил качество подготовки операторов беспилотников, отметив, что она проводится с учетом накопленного опыта спецоперации. Военнослужащие проходят обучение у инструкторов, имеющих практические знания. Что носят военнослужащие Полные списки комплектов прописаны в постановление Правительства РФ от 22.06.2006 N 390 (ред. от 05.04.2024) «О вещевом обеспечении в федеральных органах исполнительной власти и федеральных государственных органах, в которых Федеральным законом предусмотрена военная служба, в мирное время». В частности, норма, применяемая к военнослужащим, проходящим службу по призыву, определяет комплектацию одежды и снаряжения, которая выдается на срок. Из документа следует, что на год полагается 104 подворотничка. Тем, кто проходит военную службу в местности с особо холодным климатом, расположенной на высоте 500 метров и выше над уровнем моря, выдается шапка-ушанка из овчины. Норма №6 определяет вещевое снабжение старшин, сержантов и солдат Вооруженных Сил РФ, заключивших контракт. Она, среди прочего, включает шапку-ушанку, берет, фуражку, куртку демисезонную, футболки, кашне, обувь, носки и пр. Ремни выдаются на пять лет, рубашки — на три года, а повседневные костюмы — на два. Документ регламентирует 46 норм снабжения вещевым имуществом. И по каждой категории содержит десятки наименований. Сроки носки конкретных вещей в документе варируются от одного года до 15 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военные, находящиеся в зоне СВО, теперь имеют право на немедленную замену изношенного обмундирования, минуя ранее установленные сроки его использования. Соответствующий приказ подписал министр обороны России Андрей Белоусов. Подробно о решении, направленном на улучшение условий обеспечения военнослужащих, в сводном материале URA.RU. «Проходящим службу в зоне СВО будут менять обмундирование сразу после того, как оно испортится. Не дожидаясь прописанных сроков ее износа», — сообщил ранее telegram-канал Zvezdanews со ссылкой на заместителя министра обороны Российской Федерации Юнус-Бека Евкурова. Таким образом, несмотря на существующие в местах постоянной дислокации нормы по срокам эксплуатации формы, в условиях спецоперации эти ограничения сняты. Находящимся на СВО форма положена сразу после штурмовых действий — тогда военнослужащему предоставят новый комплект. Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров в ходе недавней инспекционной поездки по полигонам Московского военного округа подтвердил, что обмундирование вновь заключивших контракт военнослужащих соответствует всем требованиям для выполнения всего спектра задач. Он также отметил, что в зону специальной военной операции (СВО) военнослужащие отправляются только после полного прохождения подготовки и получения новых комплектов экипировки. В рамках поездки замминистра обороны также оценил качество подготовки операторов беспилотников, отметив, что она проводится с учетом накопленного опыта спецоперации. Военнослужащие проходят обучение у инструкторов, имеющих практические знания. Полные списки комплектов прописаны в постановление Правительства РФ от 22.06.2006 N 390 (ред. от 05.04.2024) «О вещевом обеспечении в федеральных органах исполнительной власти и федеральных государственных органах, в которых Федеральным законом предусмотрена военная служба, в мирное время». В частности, норма, применяемая к военнослужащим, проходящим службу по призыву, определяет комплектацию одежды и снаряжения, которая выдается на срок. Из документа следует, что на год полагается 104 подворотничка. Тем, кто проходит военную службу в местности с особо холодным климатом, расположенной на высоте 500 метров и выше над уровнем моря, выдается шапка-ушанка из овчины. Норма №6 определяет вещевое снабжение старшин, сержантов и солдат Вооруженных Сил РФ, заключивших контракт. Она, среди прочего, включает шапку-ушанку, берет, фуражку, куртку демисезонную, футболки, кашне, обувь, носки и пр. Ремни выдаются на пять лет, рубашки — на три года, а повседневные костюмы — на два. Документ регламентирует 46 норм снабжения вещевым имуществом. И по каждой категории содержит десятки наименований. Сроки носки конкретных вещей в документе варируются от одного года до 15 лет.