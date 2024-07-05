Замминистра обороны РФ: Белоусов отменил сроки носки формы в зоне СВО

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Министр обороны РФ Белоусов приказом отменил сроки носки формы в зоне СВО, заявил его зам Евкуров
Министр обороны РФ Белоусов приказом отменил сроки носки формы в зоне СВО, заявил его зам Евкуров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Приказом министра обороны РФ Андрея Белоусова отменены сроки носки формы военными в зоне СВО. Теперь военнослужащие, проходящие службу в зоне специальной военной операции, будут получать новое обмундирование сразу после его порчи, без ожидания прописанных сроков. Об этом заявил заместитель министра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров.

«Проходящим службу в зоне СВО будут менять обмундирование сразу после того, как оно испортится, не дожидаясь прописанных сроков ее износа», — передает telegram-канал Zvezdanews со ссылкой на слова Евкурова. По его словам, приказ министра обороны страны отменил все сроки носки формы в зоне СВО.

Замминистра обороны подчеркнул, что хотя в пунктах постоянной дислокации существуют установленные нормативы по срокам носки формы, в условиях спецоперации эти ограничения теперь сняты. Такое решение направлено на обеспечение более эффективной поддержки военнослужащих в полевых условиях.

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Приказом министра обороны РФ Андрея Белоусова отменены сроки носки формы военными в зоне СВО. Теперь военнослужащие, проходящие службу в зоне специальной военной операции, будут получать новое обмундирование сразу после его порчи, без ожидания прописанных сроков. Об этом заявил заместитель министра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров. «Проходящим службу в зоне СВО будут менять обмундирование сразу после того, как оно испортится, не дожидаясь прописанных сроков ее износа», — передает telegram-канал Zvezdanews со ссылкой на слова  Евкурова. По его словам, приказ министра обороны страны отменил все сроки носки формы в зоне СВО. Замминистра обороны подчеркнул, что хотя в пунктах постоянной дислокации существуют установленные нормативы по срокам носки формы, в условиях спецоперации эти ограничения теперь сняты. Такое решение направлено на обеспечение более эффективной поддержки военнослужащих в полевых условиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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