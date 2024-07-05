Замминистра обороны РФ: Белоусов отменил сроки носки формы в зоне СВО

Приказом министра обороны РФ Андрея Белоусова отменены сроки носки формы военными в зоне СВО. Теперь военнослужащие, проходящие службу в зоне специальной военной операции, будут получать новое обмундирование сразу после его порчи, без ожидания прописанных сроков. Об этом заявил заместитель министра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров.
«Проходящим службу в зоне СВО будут менять обмундирование сразу после того, как оно испортится, не дожидаясь прописанных сроков ее износа», — передает telegram-каналЕвкурова. По его словам, приказ министра обороны страны отменил все сроки носки формы в зоне СВО.
Замминистра обороны подчеркнул, что хотя в пунктах постоянной дислокации существуют установленные нормативы по срокам носки формы, в условиях спецоперации эти ограничения теперь сняты. Такое решение направлено на обеспечение более эффективной поддержки военнослужащих в полевых условиях.
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