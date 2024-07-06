В Волгограде взорвался газ в котельной, есть жертвы: главное о ЧП к этому часу

СК: предварительная причина ЧП в Волгограде — нарушения при сварочных работах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Москвы. Москва , ск, спец машины, спец транспорт, следсвенный комитет
СК возбудил уголовное дело из-за ЧП на насосной станции в Волгограде Фото:

В Волгограде на канализационно-насосной станции произошел взрыв газа, в результате которого погибли два человека и несколько получили ранения. Следственный комитет предполагает, что причиной ЧП стали нарушения при проведении сварочных работ. Что известно о происшествии к этому часу — в материале URA.RU.

Подробности ЧП в Волгограде

В Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции (КНС-4), в результате которого обрушились несущие конструкции объекта. В следствие ЧП погибли два человека.

В следственном комитете сообщили, что на момент происшествия на станции присутствовали восемь работников, трое из них получили травмы. В пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области уточнили, что точное количество пострадавших в настоящее время устанавливается.

После ЧП был сформирован оперативный штаб. Его возглавил глава города Владимир Марченко. На место происшествия оперативно прибыли представители всех необходимых служб, сообщила администрация города в telegram-канале.

Причина трагедии и уголовное дело

Предварительной причиной взрыва, по данным следствия, стали нарушения при проведении сварочных работ. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ». Следователи продолжают работу на месте происшествия для выяснения всех обстоятельств.

Последствия взрыва

От взрыва пострадали близлежащие объекты: осколками был поврежден жилой дом и припаркованные автомобили. Обломки КНС-4 разнесло на 50-100 метров по округе, передает telegram-канал Mash. Ситуация находится под контролем соответствующих служб.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Волгограде на канализационно-насосной станции произошел взрыв газа, в результате которого погибли два человека и несколько получили ранения. Следственный комитет предполагает, что причиной ЧП стали нарушения при проведении сварочных работ. Что известно о происшествии к этому часу — в материале URA.RU. В Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции (КНС-4), в результате которого обрушились несущие конструкции объекта. В следствие ЧП погибли два человека. В следственном комитете сообщили, что на момент происшествия на станции присутствовали восемь работников, трое из них получили травмы. В пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области уточнили, что точное количество пострадавших в настоящее время устанавливается. После ЧП был сформирован оперативный штаб. Его возглавил глава города Владимир Марченко. На место происшествия оперативно прибыли представители всех необходимых служб, сообщила администрация города в telegram-канале. Предварительной причиной взрыва, по данным следствия, стали нарушения при проведении сварочных работ. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ». Следователи продолжают работу на месте происшествия для выяснения всех обстоятельств. От взрыва пострадали близлежащие объекты: осколками был поврежден жилой дом и припаркованные автомобили. Обломки КНС-4 разнесло на 50-100 метров по округе, передает telegram-канал Mash. Ситуация находится под контролем соответствующих служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...