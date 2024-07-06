В Волгограде взорвался газ в котельной, есть жертвы: главное о ЧП к этому часу

СК: предварительная причина ЧП в Волгограде — нарушения при сварочных работах

06 июля 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

СК возбудил уголовное дело из-за ЧП на насосной станции в Волгограде Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Волгограде на канализационно-насосной станции произошел взрыв газа, в результате которого погибли два человека и несколько получили ранения. Следственный комитет предполагает, что причиной ЧП стали нарушения при проведении сварочных работ. Что известно о происшествии к этому часу — в материале URA.RU. Подробности ЧП в Волгограде В Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции (КНС-4), в результате которого обрушились несущие конструкции объекта. В следствие ЧП погибли два человека. В следственном комитете сообщили, что на момент происшествия на станции присутствовали восемь работников, трое из них получили травмы. В пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области уточнили, что точное количество пострадавших в настоящее время устанавливается. После ЧП был сформирован оперативный штаб. Его возглавил глава города Владимир Марченко. На место происшествия оперативно прибыли представители всех необходимых служб, сообщила администрация города в telegram-канале . Причина трагедии и уголовное дело Предварительной причиной взрыва, по данным следствия, стали нарушения при проведении сварочных работ. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ». Следователи продолжают работу на месте происшествия для выяснения всех обстоятельств. Последствия взрыва От взрыва пострадали близлежащие объекты: осколками был поврежден жилой дом и припаркованные автомобили. Обломки КНС-4 разнесло на 50-100 метров по округе, передает telegram-канал Mash. Ситуация находится под контролем соответствующих служб. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Волгограде на канализационно-насосной станции произошел взрыв газа, в результате которого погибли два человека и несколько получили ранения. Следственный комитет предполагает, что причиной ЧП стали нарушения при проведении сварочных работ. Что известно о происшествии к этому часу — в материале URA.RU. В Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции (КНС-4), в результате которого обрушились несущие конструкции объекта. В следствие ЧП погибли два человека. В следственном комитете сообщили, что на момент происшествия на станции присутствовали восемь работников, трое из них получили травмы. В пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области уточнили, что точное количество пострадавших в настоящее время устанавливается. После ЧП был сформирован оперативный штаб. Его возглавил глава города Владимир Марченко. На место происшествия оперативно прибыли представители всех необходимых служб, сообщила администрация города в telegram-канале. Предварительной причиной взрыва, по данным следствия, стали нарушения при проведении сварочных работ. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ». Следователи продолжают работу на месте происшествия для выяснения всех обстоятельств. От взрыва пострадали близлежащие объекты: осколками был поврежден жилой дом и припаркованные автомобили. Обломки КНС-4 разнесло на 50-100 метров по округе, передает telegram-канал Mash. Ситуация находится под контролем соответствующих служб.