В Волгограде обрушилась котельная, пострадали трое. Видео

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На очистных сооружениях в Красноармейском районе обрушились несущие конструкции (архивное фото)
На очистных сооружениях в Красноармейском районе обрушились несущие конструкции (архивное фото) Фото:

На очистных сооружениях в Красноармейском районе в Волгограде произошло ЧП. Из-за взрыва газа обрушились несущие конструкции на насосной станции КНС-4, также зафиксировано повреждение оборудования. Об этом сообщили в местных экстренных службах.

«Три человека пострадали после падения несущей конструкции котельной в Волгограде», — сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона. Там же отметили, что во время ЧП на станции находилось восемь человек. Данные об этом были опубликованы в telegram-канале ресурсоснабжающих компаний ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения». Завалы уже разбираются.

По предварительным данным, три человека получили травмы. Причины обрушения устанавливаются, но версия о внешнем воздействии уже отвергнута.

Ранее в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв. В пресс-службе ГУ МЧС сообщили о троих пострадавших. По словам очевидцев, ЧП произошло рядом с улицей Изобильной, передает «Газета.ru». 

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На очистных сооружениях в Красноармейском районе в Волгограде произошло ЧП. Из-за взрыва газа обрушились несущие конструкции на насосной станции КНС-4, также зафиксировано повреждение оборудования. Об этом сообщили в местных экстренных службах. «Три человека пострадали после падения несущей конструкции котельной в Волгограде», — сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона. Там же отметили, что во время ЧП на станции находилось восемь человек. Данные об этом были опубликованы в telegram-канале ресурсоснабжающих компаний ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения». Завалы уже разбираются. По предварительным данным, три человека получили травмы. Причины обрушения устанавливаются, но версия о внешнем воздействии уже отвергнута. Ранее в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв. В пресс-службе ГУ МЧС сообщили о троих пострадавших. По словам очевидцев, ЧП произошло рядом с улицей Изобильной, передает «Газета.ru». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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