На очистных сооружениях в Красноармейском районе в Волгограде произошло ЧП. Из-за взрыва газа обрушились несущие конструкции на насосной станции КНС-4, также зафиксировано повреждение оборудования. Об этом сообщили в местных экстренных службах.
«Три человека пострадали после падения несущей конструкции котельной в Волгограде», — сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона. Там же отметили, что во время ЧП на станции находилось восемь человек. Данные об этом были опубликованы в telegram-канале ресурсоснабжающих компаний ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения». Завалы уже разбираются.
По предварительным данным, три человека получили травмы. Причины обрушения устанавливаются, но версия о внешнем воздействии уже отвергнута.
Ранее в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв. В пресс-службе ГУ МЧС сообщили о троих пострадавших. По словам очевидцев, ЧП произошло рядом с улицей Изобильной, передает «Газета.ru».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.