FT: встреча Орбана с Путиным нарушила договоры ЕС

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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Несмотря на потенциальную критику со стороны Запада, Орбан сохраняет диалог с Москвой Фото:

Поездка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и его встреча с российским президентом Владимиром Путиным могут нарушать договоры Евросоюза. Встреча вызвала беспокойство, так как может подорвать единство и цели блока, написало британское издание Financial Times.

«По данным юридической службы блока [ЕС], внештатное дипломатическое сотрудничество Виктора Орбана с Владимиром Путиным во время его поездки в Москву на прошлой неделе противоречило договорам ЕС», — говорится в статье Financial Times. Также Орбан поступил вопреки законодательным нормам Евросоюза, которые требуют от всех его членов осуществлять внешнюю политику в духе безоговорочной лояльности и взаимной поддержки.

После визита политика в Москву, европейские дипломаты пригрозили ему бойкотом неформальных встреч, если тот продолжит свой текущий политический курс. Негативные последствия для Орбана могут усилиться, если он не изменит свою политику в отношении фигур, которые Брюссель считает неприемлемыми.

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Поездка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и его встреча с российским президентом Владимиром Путиным могут нарушать договоры Евросоюза. Встреча вызвала беспокойство, так как может подорвать единство и цели блока, написало британское издание Financial Times. «По данным юридической службы блока [ЕС], внештатное дипломатическое сотрудничество Виктора Орбана с Владимиром Путиным во время его поездки в Москву на прошлой неделе противоречило договорам ЕС», — говорится в статье Financial Times. Также Орбан поступил вопреки законодательным нормам Евросоюза, которые требуют от всех его членов осуществлять внешнюю политику в духе безоговорочной лояльности и взаимной поддержки. После визита политика в Москву, европейские дипломаты пригрозили ему бойкотом неформальных встреч, если тот продолжит свой текущий политический курс. Негативные последствия для Орбана могут усилиться, если он не изменит свою политику в отношении фигур, которые Брюссель считает неприемлемыми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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