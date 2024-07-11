FT: встреча Орбана с Путиным нарушила договоры ЕС

Поездка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и его встреча с российским президентом Владимиром Путиным могут нарушать договоры Евросоюза. Встреча вызвала беспокойство, так как может подорвать единство и цели блока, написало британское издание Financial Times.
«По данным юридической службы блока [ЕС], внештатное дипломатическое сотрудничество Виктора Орбана с Владимиром Путиным во время его поездки в Москву на прошлой неделе противоречило договорам ЕС», — говорится в статье Financial Times. Также Орбан поступил вопреки законодательным нормам Евросоюза, которые требуют от всех его членов осуществлять внешнюю политику в духе безоговорочной лояльности и взаимной поддержки.
После визита политика в Москву, европейские дипломаты пригрозили ему бойкотом неформальных встреч, если тот продолжит свой текущий политический курс. Негативные последствия для Орбана могут усилиться, если он не изменит свою политику в отношении фигур, которые Брюссель считает неприемлемыми.
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