FT: встреча Орбана с Путиным нарушила договоры ЕС

11 июля 2024 в 11:31 Размер текста - 17 +

Несмотря на потенциальную критику со стороны Запада, Орбан сохраняет диалог с Москвой Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Benko Vivien Cher Поездка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и его встреча с российским президентом Владимиром Путиным могут нарушать договоры Евросоюза. Встреча вызвала беспокойство, так как может подорвать единство и цели блока, написало британское издание Financial Times. «По данным юридической службы блока [ЕС], внештатное дипломатическое сотрудничество Виктора Орбана с Владимиром Путиным во время его поездки в Москву на прошлой неделе противоречило договорам ЕС», — говорится в статье Financial Times. Также Орбан поступил вопреки законодательным нормам Евросоюза, которые требуют от всех его членов осуществлять внешнюю политику в духе безоговорочной лояльности и взаимной поддержки. После визита политика в Москву, европейские дипломаты пригрозили ему бойкотом неформальных встреч, если тот продолжит свой текущий политический курс. Негативные последствия для Орбана могут усилиться, если он не изменит свою политику в отношении фигур, которые Брюссель считает неприемлемыми. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поездка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и его встреча с российским президентом Владимиром Путиным могут нарушать договоры Евросоюза. Встреча вызвала беспокойство, так как может подорвать единство и цели блока, написало британское издание Financial Times. «По данным юридической службы блока [ЕС], внештатное дипломатическое сотрудничество Виктора Орбана с Владимиром Путиным во время его поездки в Москву на прошлой неделе противоречило договорам ЕС», — говорится в статье Financial Times. Также Орбан поступил вопреки законодательным нормам Евросоюза, которые требуют от всех его членов осуществлять внешнюю политику в духе безоговорочной лояльности и взаимной поддержки. После визита политика в Москву, европейские дипломаты пригрозили ему бойкотом неформальных встреч, если тот продолжит свой текущий политический курс. Негативные последствия для Орбана могут усилиться, если он не изменит свою политику в отношении фигур, которые Брюссель считает неприемлемыми.