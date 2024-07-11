Politico: Запад готовит наказание для Орбана после визита в Россию

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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Виктор Орбан подвергается критике со стороны ЕС за свой визит в Москву Фото:

Европейские послы угрожают премьер-министру Венгрии Виктору Орбану дальнейшим бойкотированием неформальных встреч после его визита в Москву. Об этом сообщила американская газета Politico.

«Несколько послов ЕС угрожали (Венгрии — прим. URA.RU) „реальными последствиями“, если Орбан продолжит следовать своему нынешнему курсу, рассказали двое других дипломатов ЕС. <…> Наиболее срочной опцией может стать бойкот неформальных встреч министров, организованных Будапештом», — уточнили в Politico.

Авторы статьи отметили, что последствия политики Орбана могут стать еще более плачевными для него, если он продолжит контакты с неприемлемыми для Брюсселя политиками. В качестве «красных линий» для венгерского премьера в статье названы «дела с бывшим президентом США Дональдом Трампом».

Недавно в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche Орбан, после посещения Москвы, поделился деталями своего диалога с президентом РФ Владимиром Путиным. Премьер-министр Венгрии выразил положительное мнение о российском лидера, отметив его логичность и рациональный подход.

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Европейские послы угрожают премьер-министру Венгрии Виктору Орбану дальнейшим бойкотированием неформальных встреч после его визита в Москву. Об этом сообщила американская газета Politico. «Несколько послов ЕС угрожали (Венгрии — прим. URA.RU) „реальными последствиями“, если Орбан продолжит следовать своему нынешнему курсу, рассказали двое других дипломатов ЕС. <…> Наиболее срочной опцией может стать бойкот неформальных встреч министров, организованных Будапештом», — уточнили в Politico. Авторы статьи отметили, что последствия политики Орбана могут стать еще более плачевными для него, если он продолжит контакты с неприемлемыми для Брюсселя политиками. В качестве «красных линий» для венгерского премьера в статье названы «дела с бывшим президентом США Дональдом Трампом». Недавно в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche Орбан, после посещения Москвы, поделился деталями своего диалога с президентом РФ Владимиром Путиным. Премьер-министр Венгрии выразил положительное мнение о российском лидера, отметив его логичность и рациональный подход.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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