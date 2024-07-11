«Царьград»: ВСУ слили координаты генеральского бункера для российских ударов

11 июля 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

ВС РФ атаковали украинский бункер, местоположение которого «слили» сами солдаты ВСУ, передает Андрей Ревнивцев Фото: Сергей Русанов новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты при помощи ракетных комплексов «Кинжал», «Искандер» и «Калибр» ударили по украинским позициям. Под удар попал и «генеральский бункер» украинской армии в Кривом Роге. Как уверяет военкор Андрей Ревнивцев, координаторы бункеры и других объектов российским солдатам «слили» сами ВСУ. «За эмоциональными сообщениями из Киева осталась незамеченной куда более интересная и не менее важная информация о прилетах, которую замалчивают украинские СМИ, замыливая данные об ударах и их результатах. <…> „Кинжал“ рванул генеральский бункер в Кривом Роге. Координаты, место и время „слили“ военнослужащие ВСУ», — передает «Царьград», ссылаясь на данные своего военкора. Тот уверен, что украинские солдаты специально допустили утечку информации, чтобы отомстить своему командованию. Военкор Ревнивцев также отмечает, что момент удара по бункеру и другим объектам произошел в момент массированного обстрела Киева и других территорий. При этом украинские СМИ эти удары открыто освещали, в то время, как другие атаки осознанно игнорировали, уверен военкор РФ. Таким образом украинские журналисты пытались избежать домыслов о неэффективности командования ВСУ, добавил журналист. В Киеве 8 июля гремели мощные взрывы. Была атакована как столица страны, так и другие территории. Тогда воздушная тревога звучала по всей территории. Отмечается, что в этот момент был атакован и Кривой Рог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские солдаты при помощи ракетных комплексов «Кинжал», «Искандер» и «Калибр» ударили по украинским позициям. Под удар попал и «генеральский бункер» украинской армии в Кривом Роге. Как уверяет военкор Андрей Ревнивцев, координаторы бункеры и других объектов российским солдатам «слили» сами ВСУ. «За эмоциональными сообщениями из Киева осталась незамеченной куда более интересная и не менее важная информация о прилетах, которую замалчивают украинские СМИ, замыливая данные об ударах и их результатах. <…> „Кинжал“ рванул генеральский бункер в Кривом Роге. Координаты, место и время „слили“ военнослужащие ВСУ», — передает «Царьград», ссылаясь на данные своего военкора. Тот уверен, что украинские солдаты специально допустили утечку информации, чтобы отомстить своему командованию. Военкор Ревнивцев также отмечает, что момент удара по бункеру и другим объектам произошел в момент массированного обстрела Киева и других территорий. При этом украинские СМИ эти удары открыто освещали, в то время, как другие атаки осознанно игнорировали, уверен военкор РФ. Таким образом украинские журналисты пытались избежать домыслов о неэффективности командования ВСУ, добавил журналист. В Киеве 8 июля гремели мощные взрывы. Была атакована как столица страны, так и другие территории. Тогда воздушная тревога звучала по всей территории. Отмечается, что в этот момент был атакован и Кривой Рог.