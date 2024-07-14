Стала известна сумма призовых сборной Испании в случае победы на Евро-2024

Sport.es: сборная Испании получит 28 млн евро, если победит в Евро-2024
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Финал чемпионата Европы по футболу состоится 14 июля Фото:
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Евро-2024

Гонорар сборной Испании в случае ее победы на Англией в финале Евро-2024 составит 28,25 млн евро. Из этой суммы 40% получат непосредственно футболисты, сообщает Sport.es.

«В случае победы футболисты получат 40% от суммы призовых в 28,25 млн евро. В случае проигрыша им достанется 30%», — передает издание.

Финал чемпионата Европы по футболу состоится 14 июля, начало в 22:00 по московскому времени. В решающей битве сойдутся сборные Испании и Англии.

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Гонорар сборной Испании в случае ее победы на Англией в финале Евро-2024 составит 28,25 млн евро. Из этой суммы 40% получат непосредственно футболисты, сообщает Sport.es. «В случае победы футболисты получат 40% от суммы призовых в 28,25 млн евро. В случае проигрыша им достанется 30%», — передает издание. Финал чемпионата Европы по футболу состоится 14 июля, начало в 22:00 по московскому времени. В решающей битве сойдутся сборные Испании и Англии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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