Стала известна сумма призовых сборной Испании в случае победы на Евро-2024

Sport.es: сборная Испании получит 28 млн евро, если победит в Евро-2024

14 июля 2024 в 12:41 Размер текста - 17 +

Финал чемпионата Европы по футболу состоится 14 июля Фото: Aleksandr Osipov/Flickr.com новость из сюжета Евро-2024 Гонорар сборной Испании в случае ее победы на Англией в финале Евро-2024 составит 28,25 млн евро. Из этой суммы 40% получат непосредственно футболисты, сообщает Sport.es. «В случае победы футболисты получат 40% от суммы призовых в 28,25 млн евро. В случае проигрыша им достанется 30%», — передает издание. Финал чемпионата Европы по футболу состоится 14 июля, начало в 22:00 по московскому времени. В решающей битве сойдутся сборные Испании и Англии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гонорар сборной Испании в случае ее победы на Англией в финале Евро-2024 составит 28,25 млн евро. Из этой суммы 40% получат непосредственно футболисты, сообщает Sport.es. «В случае победы футболисты получат 40% от суммы призовых в 28,25 млн евро. В случае проигрыша им достанется 30%», — передает издание. Финал чемпионата Европы по футболу состоится 14 июля, начало в 22:00 по московскому времени. В решающей битве сойдутся сборные Испании и Англии.