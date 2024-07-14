Стала известна сумма призовых сборной Испании в случае победы на Евро-2024

Финал чемпионата Европы по футболу состоится 14 июля
новость из сюжетаЕвро-2024
Гонорар сборной Испании в случае ее победы на Англией в финале Евро-2024 составит 28,25 млн евро. Из этой суммы 40% получат непосредственно футболисты, сообщает Sport.es.
«В случае победы футболисты получат 40% от суммы призовых в 28,25 млн евро. В случае проигрыша им достанется 30%», — передает издание.
Финал чемпионата Европы по футболу состоится 14 июля, начало в 22:00 по московскому времени. В решающей битве сойдутся сборные Испании и Англии.
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