Россияне получат доступ к сверхбыстрому интернету в авто, самолетах и поездах

Госкомиссия по радиочастотам планирует упростить доступ к спутниковому интернету

16 июля 2024 в 04:20 Размер текста - 17 +

В Россию разрабатывают инфраструктуру, чтобы пользоваться интернетом повсеместно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России планируют упростить доступ к спутниковому интернету для различных видов транспорта, включая авиацию, железную дорогу, водный транспорт и автомобили. Для этого появится возможность подключаться к негеостационарным системам связи, способным обеспечивать высокоскоростной интернет даже в отдаленных территориях. «В России строительство таких систем только начинается, в отличие от известной зарубежной системы Starlink от Илона Маска. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в конце июля рассмотрит возможность предоставления доступа к частотным диапазонам для негеостационарных спутниковых систем без необходимости получения разрешений. Это откроет путь для разработки и использования соответствующего оборудования в России, упрощая процесс подключения к спутниковому интернету», — сообщают «Известия» со ссылкой на материалы ГКРЧ. Издание уточняет, что оборудование будет продаваться в обычных магазинах электроники. Установить его станет возможным не только на транспортные средства, но и стационарно, используя как обычный роутер для раздачи интернета. Как ранее сообщало URA.RU, в Россию из КНР ввезены базовые станции 5G для проведения испытаний. Тестирование может быть связано с разработкой частных сетей или началом пилотных проектов в крупных городах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России планируют упростить доступ к спутниковому интернету для различных видов транспорта, включая авиацию, железную дорогу, водный транспорт и автомобили. Для этого появится возможность подключаться к негеостационарным системам связи, способным обеспечивать высокоскоростной интернет даже в отдаленных территориях. «В России строительство таких систем только начинается, в отличие от известной зарубежной системы Starlink от Илона Маска. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в конце июля рассмотрит возможность предоставления доступа к частотным диапазонам для негеостационарных спутниковых систем без необходимости получения разрешений. Это откроет путь для разработки и использования соответствующего оборудования в России, упрощая процесс подключения к спутниковому интернету», — сообщают «Известия» со ссылкой на материалы ГКРЧ. Издание уточняет, что оборудование будет продаваться в обычных магазинах электроники. Установить его станет возможным не только на транспортные средства, но и стационарно, используя как обычный роутер для раздачи интернета. Как ранее сообщало URA.RU, в Россию из КНР ввезены базовые станции 5G для проведения испытаний. Тестирование может быть связано с разработкой частных сетей или началом пилотных проектов в крупных городах.