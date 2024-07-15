15 июля 2024

Россияне получат доступ к сверхбыстрому интернету в авто, самолетах и поездах

Госкомиссия по радиочастотам планирует упростить доступ к спутниковому интернету
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по туризму в Доме журналиста. Екатеринбург , телефон, смартфон, интернет
В Россию разрабатывают инфраструктуру, чтобы пользоваться интернетом повсеместно Фото:

В России планируют упростить доступ к спутниковому интернету для различных видов транспорта, включая авиацию, железную дорогу, водный транспорт и автомобили. Для этого появится возможность подключаться к негеостационарным системам связи, способным обеспечивать высокоскоростной интернет даже в отдаленных территориях.

«В России строительство таких систем только начинается, в отличие от известной зарубежной системы Starlink от Илона Маска. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в конце июля рассмотрит возможность предоставления доступа к частотным диапазонам для негеостационарных спутниковых систем без необходимости получения разрешений. Это откроет путь для разработки и использования соответствующего оборудования в России, упрощая процесс подключения к спутниковому интернету», — сообщают «Известия» со ссылкой на материалы ГКРЧ.

Издание уточняет, что оборудование будет продаваться в обычных магазинах электроники. Установить его станет возможным не только на транспортные средства, но и стационарно, используя как обычный роутер для раздачи интернета.

Как ранее сообщало URA.RU, в Россию из КНР ввезены базовые станции 5G для проведения испытаний. Тестирование может быть связано с разработкой частных сетей или началом пилотных проектов в крупных городах.

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В России планируют упростить доступ к спутниковому интернету для различных видов транспорта, включая авиацию, железную дорогу, водный транспорт и автомобили. Для этого появится возможность подключаться к негеостационарным системам связи, способным обеспечивать высокоскоростной интернет даже в отдаленных территориях. «В России строительство таких систем только начинается, в отличие от известной зарубежной системы Starlink от Илона Маска. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в конце июля рассмотрит возможность предоставления доступа к частотным диапазонам для негеостационарных спутниковых систем без необходимости получения разрешений. Это откроет путь для разработки и использования соответствующего оборудования в России, упрощая процесс подключения к спутниковому интернету», — сообщают «Известия» со ссылкой на материалы ГКРЧ. Издание уточняет, что оборудование будет продаваться в обычных магазинах электроники. Установить его станет возможным не только на транспортные средства, но и стационарно, используя как обычный роутер для раздачи интернета. Как ранее сообщало URA.RU, в Россию из КНР ввезены базовые станции 5G для проведения испытаний. Тестирование может быть связано с разработкой частных сетей или началом пилотных проектов в крупных городах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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