В РФ завезли зарубежные станции 5G

«Коммерсант»: в России протестируют оборудование 5G

В России протестируют оборудование 5G Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Россию из КНР ввезены базовые станции 5G для проведения испытаний. Тестирование может быть связано с разработкой частных сетей или началом пилотных проектов в крупных городах.

«Базовые станции (БС) 5G ввезены в Россию из КНР. Это следует из оформленной 28 мая декларации о соответствии из базы Росаккредитации. Она распространяется на серийно выпускаемую продукцию — базовые станции 5G и интегрированные БС 5G двух моделей. Одна из них — базовая станция американской BTI Wireless, которая может работать в диапазоне частот n79 (4,4—5 ГГц)», — пишет «Коммерсант».

Издание отмечает, что несмотря на высокий интерес к частным сетям, популярность 5G в России пока не высока. Для полноценного использования оборудования необходим полный технический стек, который в стране отсутствует.

Ранее URA.RU сообщало, что производитель сотового оборудования из КНР выходит на рынок РФ. Компания BeijinTech представит продукцию взамен ушедших с российского рынка мировых производителей базовых станций сотовой связи Ericsson, Nokia и Huawei.