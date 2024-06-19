В РФ завезли зарубежные станции 5G

«Коммерсант»: в России протестируют оборудование 5G
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, сотовая связь, мобильная связь, сотовая вышка, сотовая сеть, сотовая антенна
В России протестируют оборудование 5G Фото:

В Россию из КНР ввезены базовые станции 5G для проведения испытаний. Тестирование может быть связано с разработкой частных сетей или началом пилотных проектов в крупных городах.

«Базовые станции (БС) 5G ввезены в Россию из КНР. Это следует из оформленной 28 мая декларации о соответствии из базы Росаккредитации. Она распространяется на серийно выпускаемую продукцию — базовые станции 5G и интегрированные БС 5G двух моделей. Одна из них — базовая станция американской BTI Wireless, которая может работать в диапазоне частот n79 (4,4—5 ГГц)», — пишет «Коммерсант».

Издание отмечает, что несмотря на высокий интерес к частным сетям, популярность 5G в России пока не высока. Для полноценного использования оборудования необходим полный технический стек, который в стране отсутствует.

Ранее URA.RU сообщало, что производитель сотового оборудования из КНР выходит на рынок РФ. Компания BeijinTech представит продукцию взамен ушедших с российского рынка мировых производителей базовых станций сотовой связи Ericsson, Nokia и Huawei.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Россию из КНР ввезены базовые станции 5G для проведения испытаний. Тестирование может быть связано с разработкой частных сетей или началом пилотных проектов в крупных городах. «Базовые станции (БС) 5G ввезены в Россию из КНР. Это следует из оформленной 28 мая декларации о соответствии из базы Росаккредитации. Она распространяется на серийно выпускаемую продукцию — базовые станции 5G и интегрированные БС 5G двух моделей. Одна из них — базовая станция американской BTI Wireless, которая может работать в диапазоне частот n79 (4,4—5 ГГц)», — пишет «Коммерсант». Издание отмечает, что несмотря на высокий интерес к частным сетям, популярность 5G в России пока не высока. Для полноценного использования оборудования необходим полный технический стек, который в стране отсутствует. Ранее URA.RU сообщало, что производитель сотового оборудования из КНР выходит на рынок РФ. Компания BeijinTech представит продукцию взамен ушедших с российского рынка мировых производителей базовых станций сотовой связи Ericsson, Nokia и Huawei.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...