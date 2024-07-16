На каких машинах «АвтоВАЗа» катался Путин на посту президента. Фото, видео

Путину понравился автомобиль Lada Aura

16 июля 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Владимир Путин протестировал Lada Aura и назвал ее хорошей машиной Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин приехал на открытие последнего участка трассы М-11 Москва — Петербург в Тверской области за рулем автомобиля Lada Aura, передает корреспондент URA.RU. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер остался доволен машиной. Aura стала пятой моделью «АвтоВАЗа», которую протестировал президент. О том, на каких авто российского производства ездил Путин, — в материале URA.RU. Lada Aura Владимир Путин прибыл в Тверь на место открытия последнего участка Северного обхода, моста через Волгу, на машине Lada Aura черного цвета. Этот участок находится на скоростной трассе М-11 «Нева». Владимир Путин за рулем Lada Aura на церемонии открытия движения по всей протяженности Северного обхода Твери на скоростной трассе М-11 «Нева» и обхода Тольятти Фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС По словам Пескова, автомобиль Путину понравился. При этом представитель Кремля уточнил, что Lada Aura — не личный автомобиль главы РФ. Эту машину ему предоставили организаторы мероприятия. Lada Aura на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — 2024 Фото: Роман Наумов © URA.RU Lada Kalina В 2010 году, будучи премьер-министром России, Путин совершил поездку из Хабаровска в Читу на желтом хетчбэке Lada Kalina. Высказываясь о машине, Путин оценил ее как «просто хорошую», однако заметил, что по сравнению с Lada Kalina модель Lada Priora оказалась более шумной внутри. Путин на машине Lada Kalina остановился в кемпинге «Пит-стоп» Фото: Алексей Дружинин Lada Granta В 2011 году Владимир Путин, тогда занимавший пост главы правительства РФ, познакомился с новинкой от «АвтоВАЗа» — Lada Granta. Он провел тест-драйв автомобиля, преодолев 1,4 километра на экспериментальной трассе, после чего отправился на встречу с сотрудниками автозавода на этой же машине. В 2011 году Владимир Путин проехал за рулем новой модели автомобиля, созданного на основе Lada Kalina — Lada Granta Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Lada Vesta Глава РФ прибыл к гостиничному комплексу «Поляна.1389» на новой модели АвтоВАЗа Lada Vesta для участия в сессии заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Красной поляне Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости В 2015 году Путин прибыл на мероприятие клуба «Валдай» за рулем зеленой Lada Vesta. Он высоко оценил автомобиль, отметив его отличные характеристики и удобство в управлении. Также известно, что в автопарке президента России с 2009 года числится «Нива», приобретенная им лично. Владимир Путин в своем автомобиле «Нива» в Сочинском национальном парке Фото: Алексей Дружинин Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин приехал на открытие последнего участка трассы М-11 Москва — Петербург в Тверской области за рулем автомобиля Lada Aura, передает корреспондент URA.RU. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер остался доволен машиной. Aura стала пятой моделью «АвтоВАЗа», которую протестировал президент. О том, на каких авто российского производства ездил Путин, — в материале URA.RU. Владимир Путин прибыл в Тверь на место открытия последнего участка Северного обхода, моста через Волгу, на машине Lada Aura черного цвета. Этот участок находится на скоростной трассе М-11 «Нева». По словам Пескова, автомобиль Путину понравился. При этом представитель Кремля уточнил, что Lada Aura — не личный автомобиль главы РФ. Эту машину ему предоставили организаторы мероприятия. В 2010 году, будучи премьер-министром России, Путин совершил поездку из Хабаровска в Читу на желтом хетчбэке Lada Kalina. Высказываясь о машине, Путин оценил ее как «просто хорошую», однако заметил, что по сравнению с Lada Kalina модель Lada Priora оказалась более шумной внутри. В 2011 году Владимир Путин, тогда занимавший пост главы правительства РФ, познакомился с новинкой от «АвтоВАЗа» — Lada Granta. Он провел тест-драйв автомобиля, преодолев 1,4 километра на экспериментальной трассе, после чего отправился на встречу с сотрудниками автозавода на этой же машине. В 2015 году Путин прибыл на мероприятие клуба «Валдай» за рулем зеленой Lada Vesta. Он высоко оценил автомобиль, отметив его отличные характеристики и удобство в управлении. Также известно, что в автопарке президента России с 2009 года числится «Нива», приобретенная им лично.