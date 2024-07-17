17 июля 2024

Россиянина Марченко приговорили в США к трем годам лишения свободы

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Максима Марченко приговорили к трем годам лишения свободы
Максима Марченко приговорили к трем годам лишения свободы Фото:

В США федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил россиянина Максима Марченко к трем годам лишения свободы по обвинениям  в контрабанде в Россию микроэлектроники двойного назначения. Об этом сообщил адвокат россиянина Керри Лоуренс.

«Марченко был приговорен к 36 месяцам заключения. Апелляция подаваться не будет», — заявил адвокат ТАСС. 

Защита полагает, что россиянин должен был получить срок, уже отбытый под стражей, чтобы он мог вернуться домой к семье. По мнению Лоуренса, правительство преувеличило серьезность того, что совершил Марченко его подзащитный. 

Власти США арестовали гражданина РФ в сентябре прошлого года. Марченко признал себя виновным в незаконной закупке и переправке в Россию американской микроэлектроники двойного назначения.

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В США федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил россиянина Максима Марченко к трем годам лишения свободы по обвинениям  в контрабанде в Россию микроэлектроники двойного назначения. Об этом сообщил адвокат россиянина Керри Лоуренс. «Марченко был приговорен к 36 месяцам заключения. Апелляция подаваться не будет», — заявил адвокат ТАСС.  Защита полагает, что россиянин должен был получить срок, уже отбытый под стражей, чтобы он мог вернуться домой к семье. По мнению  Лоуренса, правительство преувеличило серьезность того, что совершил Марченко его подзащитный.  Власти США арестовали  гражданина РФ в сентябре прошлого года.  Марченко признал себя виновным в незаконной закупке и переправке в Россию американской микроэлектроники двойного назначения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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