Россиянина Марченко приговорили в США к трем годам лишения свободы

В США федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил россиянина Максима Марченко к трем годам лишения свободы по обвинениям в контрабанде в Россию микроэлектроники двойного назначения. Об этом сообщил адвокат россиянина Керри Лоуренс.
«Марченко был приговорен к 36 месяцам заключения. Апелляция подаваться не будет», — заявил адвокат ТАСС.
Защита полагает, что россиянин должен был получить срок, уже отбытый под стражей, чтобы он мог вернуться домой к семье. По мнению Лоуренса, правительство преувеличило серьезность того, что совершил Марченко его подзащитный.
Власти США арестовали гражданина РФ в сентябре прошлого года. Марченко признал себя виновным в незаконной закупке и переправке в Россию американской микроэлектроники двойного назначения.
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